أسعار النفط اليوم.. برنت يتخلص من الخسائر ويصعد 8 سنتات

أغلقت أسعار النفط تغيرًا طفِيْفًا يوم الاثنين، حيث كانت السوق تتأرجح بين انخفاض متوقع فِيْ الطلب بسبب الاختبارات المكثفة لـ Covid-19 فِيْ الصين واستمرار المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

أنهت عقود خام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر جلسة التداول على ارتفاع 8 سنتات، أو 0.1٪، لتسجل عَنّْد التسوية 107.10 دولارات للبرميل.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي 70 سنتًا أو 0.7٪ عَنّْد 104.09 دولار للبرميل.

مع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سيستمر فِيْ رفع أسعار الفائدة، انخفض العدد الإجمالي للعقود الآجلة القائمة فِيْ سوق نيويورك التجارية (نايمكس) فِيْ 7 يوليو إلَّى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015 حيث خفض المستثمرون أصولهم ذات المخاطر العالية.

كانت السوق مضطربة فِيْ وقت سابق اليوم بعد أنباء عَنّْ اكتشاف الصين أول إصابة بنوع جديد من سلالة Omicron المتحولة من فِيْروس كورونا، مما قد يؤدي إلَّى جولة أخرى من الاختبارات الجماعية من شأنها الإضرار بالطلب على الوقود.

وقالت إنفستيك ريسك سوليوشنز فِيْ مذكرة “التأثير المشترك للمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وعودة ظهُور كوفِيْد قد يأتي فِيْ أسوأ وقت لأسواق النفط”.

كَمْا أنه ضغط على النفط حيث ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى إلَّى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002. الدولار القوي سيؤثر سلبًا على الطلب على النفط بجعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

لا يزال السوق قلقًا بشأن خطط الدول الغربية للحد من أسعار النفط الروسي، حيث حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن المزيد من العقوبات قد تؤدي إلَّى عواقب “كارثية” على سوق الطاقة العالمية.

وقال جيه بي مورجان إن السوق لا تزال عالقة بين القلق بشأن توقف محتمل للإمدادات الروسية واحتمال حدوث ركود اقتصادي.