أسعار النفط اليوم.. برنت يرتفع إلى 115.09 دولار عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، عند استقرارها، وارتفعت عقود برنت 1.97 دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.95 دولار.

يلقي احتمال المزيد من الإمدادات المحدودة بظلاله على السوق، في حين وعدت مجموعة الدول السبع الكبرى بتشديد الخناق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه في أوكرانيا.

واستقرت عقود برنت عند 115.09 دولارًا للبرميل اليوم، بارتفاع 1.74٪، وبلغت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 109.57 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.81٪.

وتعهدت مجموعة السبع بالوقوف إلى جانب أوكرانيا “بالقدر اللازم”، مقترحة وضع سقف لسعر النفط الروسي في إطار عقوبات جديدة للتأثير على الشؤون المالية لروسيا.

قال مسؤول رئاسي فرنسي إن على المجتمع الدولي استكشاف جميع الخيارات لتخفيف شح إمدادات الطاقة، بما في ذلك المحادثات مع الدول المنتجة مثل إيران وفنزويلا. تكبح العقوبات الأمريكية صادرات الخام من البلدين العضوين في أوبك.

أغلق كلا الخامين القياسيين منخفضًا للأسبوع الثاني على التوالي يوم الجمعة، حيث عززت الزيادات في أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية الدولار وأثارت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقالت مصادر إن من المتوقع أن تلتزم مجموعة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، بخطة لتسريع الزيادات في إنتاج الخام في أغسطس آب عندما تجتمع يوم الخميس.

وأظهر تقرير اطلعت عليه رويترز أن المنظمة خفضت أيضا توقعاتها لفائض في سوق النفط لعام 2022 إلى مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في تقديراتها السابقة.

قالت ليبيا العضو في أوبك اليوم إنها قد تضطر إلى وقف صادرات النفط في خليج سرت خلال 72 ساعة وسط اضطرابات تقيد الإنتاج.

إضافة إلى مخاوف الإمدادات، قالت الإكوادور أيضًا إنها قد توقف إنتاج النفط تمامًا في غضون 48 ساعة وسط احتجاجات مناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

ينتظر التجار أيضًا أخبارًا حول موعد إصدار بيانات مخزونات النفط من الحكومة الأمريكية بعد تعليق نشرها الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في أنظمة الكمبيوتر.

وأظهر مسح أولي أجرته رويترز أن مخزونات النفط الخام والمقطر والبنزين في الولايات المتحدة من المرجح أن تراجعت الأسبوع الماضي.