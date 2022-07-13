أسعار النفط اليوم.. برنت يسجل عَنّْد التسوية 99.57 دولار للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد التسوية بنحو 8 سنتات أو 0.08٪، وسجلت 99.57 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 96.30 دولار للبرميل، بارتفاع 46 سنتا بنسبة 0.48٪.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف يوم الأربعاء، حتى بعد أن أظهرت البيانات زيادة فِيْ مخزونات النفط الأمريكية، فضلاً عَنّْ أرقام تضخم قوية، مما عزز موقف الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (البنك المركزي) فِيْما يتعلق برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

انخفض خام برنت بشكل حاد منذ أن وصل إلَّى 139 دولارًا فِيْ مارس، والذي كان قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق فِيْ عام 2008. وقد أثر استئناف الصين لقيود COVID-19 على السوق هذا الأسبوع.

تراجعت الأسعار أكثر من 7٪ يوم الثلاثاء فِيْ تعاملات متقلبة، واستقرت دون 100 دولار للمرة الأولى منذ أبريل.

وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 9.1٪ فِيْ يونيو مع استمرار ارتفاع تكاليف البنزين والمواد الغذائية، مما عزز موقف مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع. وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام التجارية الأمريكية ارتفعت 3.3 مليون برميل.