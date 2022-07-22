أسعار النفط اليوم.. برنت يسجل 103.20 عَنّْد الإغلاق

وسط تداولات متقلبة اليوم الجمعة، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 103.20 دولار للبرميل، فِيْما بلغت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 94.70 دولارًا للبرميل.

وهبط خام برنت اليوم 66 سنتا أو 0.64٪، ونزل الخام الأمريكي 1.65 دولار بنسبة 1.71٪.

تقلبت أسعار النفط فِيْ تعاملات اليوم بعد أن قالت روسيا إنها لن تورد الخام للدول التي ستقرر فرض سقف على أسعار الشحنات الروسية.

قالت محافظ البنك المركزي الروسي إلفِيْرا نابيولينا يوم الجمعة إن روسيا ستعيد توجيه شحناتها من الخام والمنتجات النفطية إلَّى الدول الراغبة فِيْ “التعاون” مع موسكو، مضيفة أن تحديد سقف لأسعار الخام الروسي سيؤثر أيضًا على أسعار النفط العالمية.

كان خام غرب تكساس الوسيط فِيْ طريقه ليغلق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض خلال الجلستين الماضيتين، إثر بيانات أظهرت أن الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة انخفض بنحو 8٪ مقارنة بالسابق. فِيْ ذروة موسم السفر الصيفِيْ الذي يزداد فِيْه استهلاك البنزين. تأثرت الأسعار المرتفعة القياسية فِيْ محطات الوقود.

من ناحية أخرى، عززت بوادر الطلب القوي فِيْ آسيا خام برنت، مما جعله يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له فِيْ ستة أسابيع.

كشفت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه بشكل متزايد نحو تباطؤ خطير، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة مقارنة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية خلال الوباء لدعم النمو، وفقًا لرويترز.

وبينما أثرت علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3 فِيْ المائة فِيْ الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة فِيْ الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن مخاوف الإمدادات تراجعت بشكل طفِيْف بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج فِيْ عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.