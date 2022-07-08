أسعار النفط اليوم.. برنت يسجل 107.02 دولار للبرميل عَنّْد التسوية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.26٪، وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 2.01٪.

وسجل خام برنت 107.02 دولار للبرميل، وارتفع 2.37 دولار، ونفط الولايات المتحدة 104.79 دولار للبرميل، وارتفع 2.01٪.

ارتفعت أسعار النفط فِيْ تداولات متقلبة اليوم، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا، حيث طغت المخاوف من تراجع محتمل فِيْ الطلب نتيجة الركود على الإمدادات العالمية المحدودة.

ترفع البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما يثير مخاوف من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلَّى خنق النمو، فِيْ حين أن اختبار Covid-19 الشامل فِيْ شنغهاي هذا الأسبوع أثار مخاوف بشأن عمليات الإغلاق المحتملة التي قد تضر أيضًا بالطلب على النفط.

وسجل برنت تراجعا أسبوعيا بنسبة 4.1٪ وغرب تكساس الوسيط 3.4٪ بعد أول انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني. وانخفضت الأسعار يوم الثلاثاء عَنّْدما هبط خام برنت 10.73 دولارات.

أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية فِيْ الولايات المتحدة أن نمو الوظائف ارتفع أكثر من المتوقع فِيْ يونيو، فِيْ إشارة إلَّى استمرار القوة فِيْ سوق العمل، مما أعطى مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي حافزًا أكبر لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر.

قال فِيْل فلين، المحلل فِيْ برايس فِيْوتشرز جروب “ينظر سوق النفط إلَّى تقرير الوظائف على أنه سيف ذو حدين”.

وأضاف أن “عدد الوظائف كان إيجابيا من منظور الطلب. ومن ناحية أخرى، فإن السوق قلقة من أنه إذا كان سوق العمل قويا، يمكن لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أن يكون أكثر جرأة فِيْ رفع أسعار الفائدة”.

قالت شركة بيكر هِيْوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت هذا الأسبوع حفارتين نفطيتين، ليصل الإجمالي إلَّى 597، وهُو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

وقال ستيفن برينوك من بي.فِيْ.إم للسمسرة “المخاوف الاقتصادية ربما ضغطت على أسعار النفط هذا الأسبوع، لكن السوق لا تزال ترسل إشارات صعودية. هذا لأنه من المرجح أن يزداد نقص المعروض.”

وعزز الحظر الغربي على صادرات النفط الروسية الأسعار وحوّل التدفقات حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها للوفاء بزيادات الإنتاج التي تعهدوا بها.

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أن استمرار العقوبات ضد موسكو قد يؤدي إلَّى ارتفاع “كارثي” فِيْ أسعار الطاقة للمستهلكين فِيْ جميع أنحاء العالم.