أسعار النفط اليوم.. برنت يسجل 94 دولارا عَنّْد التسوية

واصلت أسعار النفط مسارها التصاعدي، وسط مخاوف متزايدة من حدوث نقص فِيْ أسواق الطاقة على مستوى العالم، مع استمرار الأزمة الأوكرانية.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع يوم الاثنين، متجاهلة التوقعات بضعف الطلب، فِيْ حين زادت المخاوف بشأن العرض مع اقتراب فصل الشتاء.

أنهت عقود خام القياس العالمي برنت جلسة التداول بارتفاع قدره 1.16 دولار بنسبة 1.3٪ لتسجل عَنّْد التسوية 94 دولاراً للبرميل.

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتًا أو 1.1٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 87.78 دولارًا للبرميل.

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات الخام فِيْ احتياطيات الطوارئ تراجعت 8.4 مليون برميل إلَّى 434.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 9 سبتمبر، وهُو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

ومن المتوقع حدوث مزيد من التشديد فِيْ إمدادات النفط العالمية عَنّْدما يبدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي فِيْ الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

ستطبق مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفًا لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط الخام للبلاد، فِيْ محاولة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع اتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط الخام إلَّى البلدان النامية.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن الحد الأقصى قد يؤدي إلَّى ارتفاع أسعار النفط والبنزين فِيْ الولايات المتحدة إلَّى مستويات أعلى هذا الشتاء.

من المتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عَنّْ حزمة من الإجراءات لمساعدة شركات الكهرباء فِيْ مواجهة أزمة السيولة.

قد ينكَمْش طلب الصين على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث إن سياسة بكين للقضاء على فِيْروس كورونا للقضاء تمامًا على فِيْروس كورونا تبقي الناس فِيْ منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.

قال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق فِيْ AG “قد تثير الرياح المعاكسة المستمرة بسبب القيود المفروضة على الفِيْروسات الصينية المتجددة والمزيد من الاعتدال فِيْ الأنشطة الاقتصادية العالمية بعض التحفظات بشأن ارتفاع الأسعار بشكل أكثر استدامة”.

فِيْ غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالبيئة الخضراء أكثر تكلفة للمستثمرين.