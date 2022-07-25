أسعار النفط اليوم.. برنت يصعد إلَّى 105.15 دولار بدعم من تراجع “الأخضر”

ارتفعت أسعار النفط دولارين للبرميل يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف بشأن المعروض وضعف الدولار الأمريكي والمكاسب الأولية لأسواق الأسْهُمْ، لكن الأسعار تذبذبت بينما يخشى البعض أن يضعف الطلب على الوقود إذا رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على ارتفاع 1.95 دولار أو 1.9٪ لتسجل عَنّْد تسوية 105.15 دولار للبرميل.

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 دولار أو 2.1٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 96.70 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوف، محلل النفط فِيْ يو بي إس، “تراجع طفِيْف فِيْ الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسْهُمْ يدعمان النفط”. بعد بداية قوية، تحولت الأسْهُمْ الأمريكية هبوطيًا فِيْ التعاملات بعد الظهر حيث كان المستثمرون حذرون قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي ونتائج بعض شركات النمو هذا الأسبوع.

شهدت العقود الآجلة للنفط تقلبات فِيْ الأسابيع القليلة الماضية حيث تعرضت لضغوط من مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلَّى إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب، لكنها تجد الدعم من نقص المعروض، خاصة منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو. .

وقال دينيس كيسلر، نائب رئيس التداول فِيْ (بي أو كيه فاينانشال) “إن الاقتصادات الأمريكية والأوروبية تتباطأ، ومع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، يظل المتداولون حذرين للغاية”.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أنه من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو.

نجت الصين بصعوبة من الانكَمْاش الاقتصادي فِيْ الربع الثاني، حيث سجل ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم نموًا بنسبة 0.4 فِيْ المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى قالت المؤسسة الوطنية للنفط فِيْ ليبيا إنها تهدف إلَّى إعادة الإنتاج إلَّى 1.2 مليون برميل يوميا خلال أسبوعين من نحو 860 ألف برميل يوميا.

لكن المحللين يتوقعون أن يظل الإنتاج الليبي متقلبًا، بينما تظل التوترات عالية بعد اشتباكات بين الفصائل المتناحرة فِيْ مطلع الأسبوع.