أسعار النفط اليوم.. برنت يصعد فوق 100 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.5٪ يوم الجمعة، بعد أن شكك المستثمرون فِيْ قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة إنتاجها من النفط الخام بشكل كبير.

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 101.16 دولار للبرميل، مسجلة زيادة قدرها 2.06 دولار، أو 2.1 فِيْ المائة، فِيْ حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عَنّْد 97.59 دولار للبرميل، مرتفعة 1.81 دولار، أو 1.9 فِيْ المائة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.06 دولار أو 2.08٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 101.16 دولار للبرميل.

سجل المؤشرين أكبر انخفاض أسبوعي لهما فِيْ حوالي شهر. ويرجع هذا إلَّى حد كبير إلَّى المخاوف فِيْ بداية هذا الأسبوع من أن الركود الوشيك قد يحد من الطلب.