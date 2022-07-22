أسعار النفط اليوم.. برنت يصعد فِيْ معاملات متقلبة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فِيْ تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن هبطت بمقدار دولار واحد للبرميل فِيْ وقت سابق.

تراجعت أسعار النفط فِيْ بداية تعاملات اليوم مع ضعف توقعات الطلب العالمي، فضلاً عَنّْ استئناف إنتاج بعض النفط الخام الليبي.

وبحلول الساعة 1023 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلَّى 102.84 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار إلَّى 95.27 دولار للبرميل.

كشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه بشكل متزايد نحو تباطؤ خطير، مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات عالية مقارنة بالسياسة النقدية المتساهلة للغاية خلال الوباء لدعم النمو.

وبينما أثرت علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3٪ فِيْ الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة فِيْ الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن مخاوف الإمدادات تراجعت بشكل طفِيْف بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج فِيْ عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة انخفض بنحو ثمانية فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق فِيْ ذروة موسم السفر الصيفِيْ، حيث يزداد استهلاك البنزين، متأثرا بالضرر. ارتفاع قياسي فِيْ أسعار محطات الوقود.

من ناحية أخرى، عززت بوادر الطلب القوي فِيْ آسيا خام برنت، مما جعله يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أول مكسب أسبوعي له فِيْ 6 أسابيع.