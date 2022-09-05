أسعار النفط اليوم.. برنت يقفز إلَّى 96.75 دولار للبرميل

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط بنحو 4٪ خلال تعاملات يوم الاثنين، لتواصل مكاسبها، بينما اتفق أعضاء مجموعة أوبك + على خفض طفِيْف فِيْ إنتاج الخام لتعزيز الأسعار.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 3.53 دولار إلَّى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.30 دولار إلَّى 90.20 دولار للبرميل.

الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بسبب عطلة عامة.

قالت أوبك + إنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر / تشرين الأول 100 ألف برميل يوميا، أو 0.1٪ فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضا على أنها قد تجتمع فِيْ أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقبل المقرر فِيْ الخامس من الشهر المقبل.