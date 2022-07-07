أسعار النفط اليوم.. برنت يقفز 5.4% مع استمرار المخاوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد خسائر فادحة فِيْ الجلستين السابقتين، حيث عاد المستثمرون للتركيز على الإمدادات المحدودة مع استمرار المخاوف من ركود عالمي محتمل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.39 دولار أو 5.4 بالمئة إلَّى 106.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1223 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1623 بتوقيت جرينتش).

فِيْ غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.61 دولار أو 5.7٪ لتصل إلَّى 104.14 دولار للبرميل.

كانت المعاملات متقلبة بعد أن انخفضت الأسعار فِيْ وقت ما من الجلسة بنحو 2 دولار.

افتتحت المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت على ارتفاع، مما عوض بعض خسائر الأسبوع الماضي المرتبطة بمخاوف الركود حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بحدة لمحاربة التضخم.

على جانب العرض، يستعد التجار لانقطاع إمدادات النفط من اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، بعد أن أمرت محكَمْة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يومًا.

وفقًا لرويترز، استمرت الصادرات عبر اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عَنّْ حوالي 1 فِيْ المائة من إمدادات النفط العالمية، فِيْ التدفق حتى صباح الأربعاء.

وفِيْ إشارة إلَّى احتمال استمرار شح إمدادات النفط، شددت واشنطن العقوبات على إيران العضو فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء، مما ضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تراجعت أسعار النفط فِيْ الأسابيع الأخيرة، مما يسلط الضوء على المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بنسبة 8.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مدفوعة بزيادة المخزونات وخفض المصافِيْ للإنتاج.

مع ذلك، ارتفع العرض، وهُو أفضل مؤشر لطلب المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، فِيْ الأسبوع الماضي إلَّى 20.5 مليون برميل يوميًا.