أسعار النفط اليوم.. برنت ينخفض عَنّْد التسوية إلَّى 100.69 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط بنحو 2٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 12 أسبوعًا فِيْ تعاملات متقلبة يوم الأربعاء، لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها فِيْ الجلسة السابقة، مع تزايد قلق المستثمرين من تضرر الطلب على الطاقة فِيْ ضوء الركود العالمي المحتمل.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.08 دولار أو 2٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 100.69 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1٪ ليستقر عَنّْد 98.53 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للديزل فِيْ الولايات المتحدة بأكثر من 5٪.

كان التداول متقلبًا، حيث ارتفع كلا المعيارين القياسيين فوق 2 دولار للبرميل فِيْ وقت مبكر بسبب مخاوف بشأن العرض ثم انخفضا بما يزيد عَنّْ 4 دولارات للبرميل عَنّْد أدنى مستويات الجلسة. كانت العقود الآجلة للنفط الخام شديدة التقلب منذ شهُور.

قال محللون فِيْ بنوك الاستثمار جولدمان ساكس ويو بي إس إن أسعار النفط تراجعت بسبب مخاوف الركود.