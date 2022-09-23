أسعار النفط اليوم.. برنت ينخفض 5% و”الأمريكي” أسفل 80 دولارا

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد فِيْ تعاملات الجمعة، وانخفضت بنسبة 5٪، فِيْ ظل تنامي المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 86.56 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 4.36٪ أو 3.88 دولار، فِيْما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 5.03٪ أو 4.19 دولار إلَّى نحو 79.30 دولار للبرميل.

والمستويات التي سجلها النفط اليوم لم تشهدها منذ يناير، حيث وصل مؤشر الدولار إلَّى أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن ومخاوف بشأن الطلب مع رفع أسعار الفائدة التي تهدد بدفع الاقتصادات الكبرى إلَّى الركود.

سجلت الأسْهُمْ العالمية أدنى مستوى لها فِيْ عامين يوم الجمعة، بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته فِيْ عقدين، مما ضغط على النفط.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى UBS “مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية الضعيفة ومخاوف النمو نتيجة للتشديد الحاد فِيْ السياسة النقدية فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا تلقي بثقلها على الأصول الخطرة. أسعار النفط ليست محصنة ضد مخاوف النمو هذه”.

رفعت البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة يوم الأربعاء، مما زاد من مخاطر حدوث تباطؤ اقتصادي.

فِيْما يتعلق بإمدادات النفط، قال مسؤول كبير فِيْ وزارة الخارجية الأمريكية إن جهُود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم فِيْ عام 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار اليورانيوم فِيْ مواقع غير معلنة، مما قلل من التوقعات. عودة النفط الإيراني إلَّى إيران. الأسواق.

افتتحت المؤشرات الرئيسية فِيْ وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة، متجهة نحو أدنى مستوياتها المسجلة فِيْ يونيو، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وأضرار لأرباح الشركات من التشديد الحاد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فِيْ محاولة للحد من التضخم. .

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.03 نقطة أو 0.40 بالمئة إلَّى 299955.65 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 30.85 نقطة أو 0.82٪ إلَّى 3727.14 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 114.11 نقطة أو 1.03 بالمئة إلَّى 10952.69 نقطة.