أسعار النفط اليوم.. برنت يهبط عَنّْد التسوية إلَّى 104.40 دولار للبرميل

أغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف المستثمرين من تراجع ثقة المستهلك الأمريكي والتوقعات بسحب 20 مليون برميل أخرى من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.7٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 104.40 دولار، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.8 فِيْ المائة إلَّى 94.98 دولار.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافِيْة من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من خطة سابقة تهدف إلَّى تهدئة أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وانتعاش الطلب. بعد جائحة فِيْروس كورونا.

وكانت الإدارة قد أعلنت فِيْ أواخر آذار (مارس) أنها ستسحب مليون برميل من احتياطي النفط يوميا لمدة ستة أشهر.

وقال جون كيلدوف، الشريك فِيْ أجين كابيتال فِيْ نيويورك “السوق تتفاعل مع إعلان الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (الأمريكي)، مما يساعد على إبقاء الوضع إلَّى حد ما”.

فِيْ غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلَّى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عام ونصف فِيْ يوليو وسط مخاوف مستمرة بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي فِيْ بداية الربع الثالث، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد.

كَمْا أظهر الاستطلاع أن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلاً فِيْ تقييمهم لسوق العمل.

وحصلت الأسعار على دفعة فِيْ وقت سابق من الجلسة بعد أنباء عَنّْ قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز عَنّْ أوروبا. قالت غازبروم يوم الاثنين إن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا ستنخفض إلَّى 20٪ فقط من طاقتها.

ستجعل تخفِيْضات الإمدادات الروسية الدول غير قادرة على تحقيق أهدافها المتمثلة فِيْ إعادة تعبئة احتياطيات الغاز الطبيعي قبل فترة الطلب الشتوية.

تعطلت إمدادات النفط الخام ومنتجات النفط والغاز إلَّى أوروبا بسبب العقوبات الغربية والخلافات مع روسيا بشأن المدفوعات منذ غزوها لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

ومع ذلك، أدى انخفاض الطلب بسبب الارتفاع الأخير فِيْ أسعار النفط الخام والوقود وتوقع ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى الضغط على الأسعار.