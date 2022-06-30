أسعار النفط اليوم.. برنت يهبط 3 دولارات عَنّْد التسوية

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3٪ اليوم الخميس، مع تأكيد مجموعة أوبك + أنها ستزيد إنتاجها النفطي فِيْ أغسطس فقط بالقدر الذي أعلنت عَنّْه سابقًا، على الرغم من ندرة الإمدادات العالمية، لكنها تركت السوق فِيْ حيرة من أمرها بشأن حجم النفط. إنتاجه المستقبلي.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 3.42 دولار أو 3٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 109.03 دولار للبرميل. أما عقود أغسطس التي تنتهِيْ اليوم الخميس، فقد تراجعت 1.45 دولار أو 1.25٪ لتستقر عَنّْد 114.81 دولار للبرميل.

كَمْا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، منخفضة 4.02 دولار، أو 3.66٪، لتبلغ عَنّْد التسوية 105.76 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المكونة من دول أوبك والمنتجين من خارجها بما فِيْ ذلك روسيا، يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. تجنبت مناقشة السياسة لشهر سبتمبر وما بعده.

وكانت أوبك + قد قررت سابقًا زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو وأغسطس.

ساعدت العقوبات المفروضة على النفط الروسي منذ حرب أوكرانيا على ارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد من مخاوف التضخم والركود.