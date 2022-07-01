أسعار النفط اليوم.. زيادة دولارين فِيْ سعر البرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 بنحو دولارين، لتعويض معظم الانخفاضات فِيْ الجلسة السابقة.

جاء ارتفاع سعر برميل النفط اليوم بعد اضطرابات الإمدادات فِيْ ليبيا وتوقع الإغلاق فِيْ النرويج فاق التوقعات بأن التباطؤ الاقتصادي سيؤدي إلَّى تراجع الطلب.

سعر خام برنت اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 1.7 بالمئة إلَّى 110.84 دولار للبرميل بحلول 1507 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت إلَّى 108.03 دولارات للبرميل فِيْ وقت سابق من الجلسة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 دولار أو 2٪ إلَّى 107.84 دولار للبرميل بعد أن هبطت إلَّى 104.56 دولار للبرميل فِيْ وقت سابق.

وانخفض كلا العقدين بنحو 3٪ يوم الخميس، منهِيْا الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

تخلت أسعار النفط عَنّْ بعض المكاسب يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات الصناعة تباطؤ نشاط التصنيع فِيْ الولايات المتحدة الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، دعم انخفاض إمدادات النفط الخام والوقود سوق النفط حتى مع انخفاض المخزونات وارتفاع الدولار الأمريكي، والذي عادة ما يكون له علاقة عكسية مع النفط الخام.

اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط فِيْ بيان الخميس حالة القوة القاهرة فِيْ مينائي سدرة ورأس لانوف وحقل الفِيْل النفطي.

وقالت إن القوة القاهرة ما زالت سارية فِيْ مينائي البريقة والزويتينة.

وأوضحت أن إنتاج النفط شهد تراجعا حادا، وتراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفا و 409 ألف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عَنّْ معدلات الإنتاج فِيْ «الظروف العادية».

إضراب فِيْ النرويج

فِيْ النرويج، قالت نقابة عمالية يوم الخميس إن 74 من عمال النفط فِيْ ثلاث منصات Equinor أعلنوا أنهم سيبدأون إضرابًا فِيْ 5 يوليو، والذي من المرجح أن يوقف 4 فِيْ المائة من إنتاج النفط فِيْ النرويج.

واتفقت مجموعة أوبك + المنتجة التي تضم روسيا يوم الخميس على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد يومين من الاجتماعات. تجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.

فِيْ السابق، قررت أوبك + زيادة الإنتاج شهريًا بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من الخطة السابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًا شهريًا.

وسيبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة فِيْ الشرق الأوسط منتصف يوليو تشمل ثلاث محطات منها السعودية، الأمر الذي يدفع بسياسة الطاقة إلَّى دائرة الضوء حيث تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة فِيْ أسعار الوقود، الأمر الذي يؤدي إلَّى ارتفاع التضخم.

أظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عَنّْ الإجمالي المعدل لشهر مايو.

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام حيث تكافح أوروبا ومناطق أخرى لفطم نفسها عَنّْ الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ من ارتفاعها.

فرضت الهند رسوم تصدير على البنزين والبنزين ووقود الطائرات يوم الجمعة للمساعدة فِيْ الحفاظ على الإمدادات المحلية، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار الخام العالمية.