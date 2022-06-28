أسعار النفط اليوم.. عقود برنت تسجل عَنّْد التسوية 117.98 دولار

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث اتفقت الحكومات الغربية على استكشاف طرق لوضع سقف لأسعار النفط الروسي.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على ارتفاع 2.89 دولار أو 2.5٪ لتسجل 117.58 دولار للبرميل.

ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.19 دولار أو 2٪ لتغلق عَنّْد 111.76 دولار للبرميل.

عزز كلا المعيارين المكاسب من الجلسة السابقة، والتي بلغت نحو 2٪، بعد أن تعهدت مجموعة الدول السبع الغنية بتكثيف الضغط الغربي الحالي على روسيا من العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا.

اتفق قادة مجموعة السبع على استكشاف طرق لحظر نقل النفط الروسي الذي يتم بيعه فوق سعر معين، بهدف تقليل الإيرادات التي تستخدمها روسيا لتمويل حربها فِيْ أوكرانيا.

قالت وكالة الطاقة الدولية فِيْ تقريرها الصادر فِيْ يونيو / حزيران إن عائدات تصدير النفط الروسي قفزت فِيْ مايو / أيار رغم انخفاض الكَمْيات.

وقال محللون أيضا إن الاضطرابات السياسية فِيْ الإكوادور وليبيا قد تؤدي إلَّى تفاقم نقص الإمدادات.

تنتظر الأسواق أحدث البيانات الأسبوعية عَنّْ مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة. وأظهر استطلاعان لرويترز أن مخزونات الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض خلال الأسبوعين الماضيين.

كان تقرير الحكومة الأمريكية عَنّْ مخزونات النفط، الذي كان من المقرر أن يصدر الأسبوع الماضي، قد تأخر بسبب مشاكل فِيْ أنظمة الكَمْبيوتر. سيتم نشر بيانات الأسبوعين معًا يوم الأربعاء.