أسعار النفط اليوم.. نقص المخزون يبدد مخاوف ضعف الطلب

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، حيث ظهرت مخاوف بشأن ضعف الطلب من البيانات التي أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع فِيْ مخزونات الخام الأمريكية.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 104.55 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا أو 0.1 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.5٪ إلَّى 95.25 دولارًا للبرميل.

نقص المخزون

وبعد تسوية يوم الثلاثاء، قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام فِيْ الولايات المتحدة تراجعت 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وهذا أكثر من أربعة أضعاف الانخفاض الذي توقعه محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز.

وقال ليون لي المحلل فِيْ سي.ام.سي ماركتس ومقرها شنغهاي “الانخفاض الحاد فِيْ المخزونات يجب أن يدعم أسعار النفط، لكن الانتعاش كان محدودا بسبب مخاوف بشأن ضعف الطلب المحتمل، وقال البيت الأبيض إنه سيسحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية.”

وأضاف أن احتمال إعلان بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي عَنّْ رفع حاد لأسعار الفائدة فِيْ وقت لاحق يوم الأربعاء ضغط على المعَنّْويات وحد من ارتفاع أسعار النفط.

توقعات الاهتمام

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب فِيْ الولايات المتحدة واحتمال وجود دولار أقوى، مما سيجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافِيْة من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي فِيْ البلاد كجزء من خطة معلنة سابقًا للجوء إلَّى الاحتياطي لتهدئة أسعار النفط التي عززتها الحرب الروسية الأوكرانية. وانتعاش الطلب من جائحة Covid-19.

وقالت الإدارة الأمريكية فِيْ أواخر مارس / آذار إنها ستسحب مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية يوميًا لمدة ستة أشهر.

باعت الولايات المتحدة بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطيات، مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين.