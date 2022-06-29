أسعار النفط اليوم.. هبوط كبير ينهِيْ 3 أيام متواصلة من المكاسب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، متأثرة بمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، فِيْما خفت القيود على المعروض.

كان الارتفاع مدفوعا بالمخاوف من نقص الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والتي فاقت المخاوف من تباطؤ النمو بسبب الركود الاقتصادي المحتمل.

أسعار النفط اليوم

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.98 دولار، أو 0.8 بالمئة، إلَّى 117 دولارًا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.62 دولار أو 0.6٪ إلَّى 111.14 دولار للبرميل.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2٪ يوم الثلاثاء.

مشاكل فِيْ ليبيا والإكوادور

وحذر محللون من أن الاضطرابات السياسية فِيْ الإكوادور وليبيا قد تزيد من المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

قد تظهر تغييرات جديدة تتعلق بتجارة النفط الروسي بعد أن اتفق قادة مجموعة السبع يوم الثلاثاء على دراسة سقف أسعار بيع النفط الروسي، بما يسمح بوصول المزيد من الإمدادات إلَّى السوق دون زيادة عائدات موسكو.

الإنتاج الروسي والمخزون الأمريكي

ذكرت صحيفة كوميرسانت، اليوم الأربعاء، نقلاً عَنّْ مصادر مطلعة، أن إنتاج روسيا النفطي ارتفع بنحو 5٪ فِيْ يونيو إلَّى 1.46 مليون طن يومياً، أو 10.7 مليون برميل يومياً.

من ناحية أخرى، قالت مصادر فِيْ السوق، نقلاً عَنّْ أرقام من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط فِيْ الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات من معهد البترول تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 24 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 2.6 مليون برميل.

وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية الخاصة بمخزونات النفط، المقرر إصدارها اليوم الأربعاء، وستغطي الأسبوعين الماضيين معًا، بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل برمجيات الكَمْبيوتر.