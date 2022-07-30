أسعار النفط.. برنت يسجل 110.01 دولار للبرميل عَنّْد التسوية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار للبرميل يوم الجمعة مع تحول الاهتمام إلَّى اجتماع أوبك + الأسبوع المقبل وتراجعت التوقعات بأن مجموعة المنتجين ستعزز الإمدادات قريبًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.87 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 110.01 دولار للبرميل. ارتفع العقد الأكثر نشاطا لتسليم أكتوبر بمقدار 2.14 دولار، أو 2.1 فِيْ المائة، عَنّْد 103.97 دولار.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار، أو 2.3٪، ليصل إلَّى 98.62 دولار.

يتجه كلا المؤشرين القياسيين نحو ارتفاع أسبوعي، لكنهما يسيران أيضًا على المسار الصحيح لخسارة شهرية ثانية، حيث انخفض برنت حوالي 4٪ فِيْ يوليو وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7٪.

عززت أسعار النفط ارتفاع أسواق الأسْهُمْ وتراجع مؤشر الدولار، الأمر الذي يجعل النفط أقل تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.