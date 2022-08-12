أسعار النفط.. برنت يسجل 98.15 دولار للبرميل عَنّْد التسوية

تراجعت أسعار النفط بنحو 2٪ يوم الجمعة وسط توقعات بأن تكون اضطرابات الإمدادات فِيْ خليج المكسيك فِيْ الولايات المتحدة قصيرة الأجل، فِيْ حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب.

ومع ذلك، لا تزال العقود الآجلة فِيْ طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.5 بالمئة، إلَّى 98.15 دولار للبرميل عَنّْد التسوية، فِيْ حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.25 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلَّى 92.09 دولار للبرميل عَنّْد الإغلاق. وارتفع كلا الخامين بأكثر من 2٪ يوم الخميس.

قال فِيْل فلين، المحلل فِيْ برايس فِيْوتشرز جروب “نتراجع قليلاً بعد الارتفاع الكبير أمس”.

ارتفع خام برنت بنسبة 3.4٪ هذا الأسبوع بعد انخفاضه 14٪ الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة.

قال مسؤول بميناء لويزيانا إن أطقم العمل من المتوقع أن تحل محل الجزء المتضرر من خط الأنابيب بحلول نهاية يوم الجمعة، مما سيسمح باستئناف الإنتاج على سبع منصات نفطية بحرية أمريكية فِيْ خليج المكسيك.

وقالت شركة شل، أكبر منتج للنفط فِيْ خليج المكسيك، يوم الخميس، إنها أوقفت الإنتاج فِيْ ثلاث منصات للمياه العميقة فِيْ المنطقة. تنتج المنصات الثلاث ما يصل إلَّى 410.000 برميل من النفط يوميًا إجمالاً.

كَمْا استوعب السوق التناقض بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية فِيْ توقعاتهما للطلب.

قال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع فِيْ ساكسو بنك “نشهد تباطؤًا اقتصاديًا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تباطؤًا كبيرًا كَمْا تشير بعض التوقعات الأخيرة”.

وأضاف أن “الطلب يتحرك مثل المد والجزر، لكن العرض يظل الشاغل الرئيسي”.

ومن المقرر تشديد العقوبات الأوروبية على النفط الروسي فِيْ وقت لاحق من هذا العام، بينما من المقرر أن تنتهِيْ نهاية العام خطة منسقة مدتها ستة أشهر بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى لخفض مخزونات الطاقة لديها.

خفضت أوبك يوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فِيْ 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميا. وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل يوميًا هذا العام.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلَّى 2.1 مليون برميل يوميا بسبب التحول إلَّى النفط بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.