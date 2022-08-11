أسعار النفط.. برنت يصعد إلَّى 98.69 دولار للبرميل بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1٪ يوم الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام، حيث دفع ارتفاع أسعار الغاز بعض المستهلكين للتحول إلَّى النفط.

وبحلول الساعة 1348 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار، أو 1.3 فِيْ المائة، إلَّى 98.69 دولار للبرميل، فِيْ حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار، أو 1.6 فِيْ المائة، إلَّى 93.38 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس فِيْ تقريرها الشهري عَنّْ النفط، الذي رفعت فِيْه توقعاتها للطلب فِيْ عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا، “ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلَّى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلَّى النفط فِيْ بعض البلدان. الدول.” .

فِيْ المقابل، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فِيْ 2022، مستشهدة بالتأثير الاقتصادي لُغُزو روسيا لأوكرانيا، وارتفاع التضخم، وجهُود احتواء جائحة كورونا.

تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب على النفط فِيْ 2022 بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 260 ألف برميل يوميا عَنّْ التوقعات السابقة. ومع ذلك، لا تزال تتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط مقارنة بوكالة الطاقة الدولية لعام 2022.

أدى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي واستئناف تدفقات النفط الخام فِيْ خط أنابيب يزود أوروبا الوسطى إلَّى الحد من مكاسب الأسعار.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 5.5 مليون برميل فِيْ الأسبوع الماضي، أعلى بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 73 ألف برميل.