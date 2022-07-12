أسعار النفط.. برنت يفقد 6 دولارات مع صعود “الأخضر”

تأثرت أسعار النفط بثلاثة عوامل مهمة، فِيْ تعاملات اليوم، حيث واصلت عقود النفط الآجلة خسائرها، وانخفض خام برنت بمقدار 6 دولارات للبرميل.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم، مع ارتفاع الدولار، وفرض قيود لاحتواء Covid-19 فِيْ الصين، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم، ووسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

تراجعت أسعار النفط بنحو 6 دولارات، يوم الثلاثاء، حيث تراجعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بأكثر من 5٪ إلَّى 97.8 دولار للبرميل، فِيْ حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4.4٪ إلَّى 101.5 دولار للبرميل.

انخفض اليورو اليوم الثلاثاء، بالقرب من التكافؤ مع الدولار، فِيْما تراجعت أسواق الأسْهُمْ مع توقعات برفع أسعار الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية حول العالم، بحسب رويترز.

عادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأنه يجعل النفط الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تطبق العديد من المدن الصينية قيودًا جديدة لاحتواء Covid-19، من إغلاق بعض الشركات إلَّى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهُور طفرة فرعية جديدة سريعة الانتشار (Omicron PA5.2.1).

أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها فِيْ أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”، إلَّى تعطيل التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

تتوقع أوبك أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا فِيْ 2023، وهُو معدل أبطأ قليلا من صعوده فِيْ 2022، فِيْ ظل دعم الاستهلاك من خلال احتواء أفضل للوباء والنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال قويا.

توقعات أوبك

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من هذا العام، حيث سيتلقى الاستهلاك دعماً من تحسين السيطرة على جائحة كوفِيْد -19 واستمرار التعافِيْ. النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت أوبك فِيْ تقريرها الشهري إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا فِيْ 2023. وتركت توقعاتها لنمو الطلب هذا العام دون تغيير عَنّْد 3.36 مليون برميل يوميا.

زاد استخدام النفط بعد انخفاضه بسبب الوباء فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يتجاوز مستويات عام 2022 هذا العام مع وصول الأسعار إلَّى مستويات عالية قياسية. لكن ارتفاع أسعار الخام وتفشي فِيْروس كورونا فِيْ الصين قلقا توقعات النمو لعام 2022.

وذكر تقرير أوبك، “توقعات بنمو اقتصادي قوي فِيْ عام 2023 فِيْ ظل تحسن التطورات الجيوسياسية، إلَّى جانب التحسن المتوقع فِيْ احتواء كوفِيْد -19 فِيْ الصين، والذي من المتوقع أن يزيد استهلاك النفط”.

تعد توقعات أوبك للطلب على النفط فِيْ عام 2023، وهِيْ أول توقعاتها المعلنة لهذا العام، أكثر تفاؤلاً من وكالة الطاقة الدولية، فضلاً عَنّْ وجهات نظر أولية من وفود أوبك تعكس مزيدًا من التباطؤ.

قالت أوبك إن توقعاتها لعام 2023 تفترض أنه لن يكون هناك تصعيد فِيْ حرب أوكرانيا وأن مخاطر مثل ارتفاع التضخم لن يكون لها تأثير قوي على النمو الاقتصادي العالمي.

أبقت أوبك على توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام عَنّْد 3.5٪ وتتوقع نموًا بنسبة 3.2٪ فِيْ عام 2023، مضيفة أن احتمال التقلبات بين فترات الصعود والهبوط “محدود للغاية”.

تعمل المنظمة وحلفاؤها، بما فِيْ ذلك روسيا، أو الكتلة المعروفة باسم أوبك +، على زيادة الإنتاج بعد تخفِيْضات قياسية فِيْ عام 2022 بسبب الوباء.

فِيْ الأشهر الماضية، خفضت أوبك + الزيادات المستهدفة فِيْ الإنتاج بسبب قلة الاستثمار من قبل بعض أعضاء أوبك فِيْ الحقول النفطية وخسائر الإنتاج الروسية.

وكشف التقرير عَنّْ انحراف إنتاج أوبك عَنّْ التوقعات فِيْ يونيو حزيران وارتفع بمقدار 234 ألف برميل يوميا إلَّى 28.72 مليون برميل يوميا.