أسعار النفط.. برنت يهبط إلَّى 92.83 دولار عَنّْد التسوية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع استمر يومين، مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة، ليتخلى الخام عَنّْ الدعم الذي تلقاه من أول خفض فِيْ أهداف الإنتاج التي أعلنتها أوبك + منذ ذلك الحين. 2022.

أدت عمليات الإغلاق الجديدة للحد من تفشي COVID-19 فِيْ الصين إلَّى زيادة المخاوف من أن يؤثر التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة على الطلب. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عَنّْدما يجتمع يوم الخميس.

وهبط خام برنت 2.91 دولار أو 3٪ إلَّى 92.83 دولار للبرميل عَنّْد التسوية.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من تعاملات يوم الاثنين ليسجل 86.88 دولار للبرميل عَنّْد التسوية، وارتفع بمقدار دولار واحد عَنّْ إغلاق يوم الجمعة. كانت الأسواق مغلقة فِيْ الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

“الأخبار حول أوبك + الآن فِيْ السوق، وتحول التركيز مؤقتًا إلَّى المخاوف الاقتصادية والتضخمية … بما فِيْ ذلك المخاوف بشأن تمديد إغلاق Covid فِيْ الصين وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، وقال تاماس فارجا محلل النفط فِيْ بي.فِيْ.إم للسمسرة. “.

قال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة فِيْ ميزوهُو، إنه فِيْما يتعلق بالإمداد، فإن المؤشرات تشير إلَّى أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ليس وشيكًا، وهُو ما يضغط على أسعار النفط الخام من خلال تقليل فرص أوبك +. المضي قدما فِيْ خطتها لخفض الإنتاج.

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، يوم الاثنين خفض الإنتاج المستهدف لشهر أكتوبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا. ارتفعت الأسعار يوم الجمعة قبل الاجتماع ويوم الاثنين بعد القرار.

نتيجة للعطلة الأمريكية، ستصدر بيانات المخزون الأمريكي الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة يومي الأربعاء والخميس، بعد يوم واحد من المعتاد.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس لمناقشة رفع أسعار الفائدة. وسيتبع ذلك اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 21 سبتمبر.