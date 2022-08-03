أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+.. برنت يهبط إلَّى 99.09 دولار للبرميل

وواصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها وانخفضت بأكثر من دولار، وانخفض برنت إلَّى 99.09 دولار للبرميل وتراجع الخام الأمريكي إلَّى 92.90 دولار.

أعلنت الدول المنتجة للنفط فِيْ تحالف أوبك +، الأربعاء، عَنّْ زيادة طفِيْفة فِيْ إنتاجها من الخام.

اتفق ممثلو الدول الثلاث عشرة الأعضاء فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائهم العشرة على “زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال شهر سبتمبر” مقارنة بحوالي 432 ألف برميل ثم 648 ألف برميل إضافِيْة فِيْ الفترة السابقة. شهرين بحسب ما أعلنه التحالف فِيْ بيان صحفِيْ.