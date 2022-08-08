أسعار النفط تتحول للصعود.. برنت يسجل 95.33 دولار للبرميل

فِيْ جلسة متقلبة، تراجعت أسعار النفط عَنّْ خسائرها يوم الاثنين، وتحولت إلَّى الارتفاع مرة أخرى، وارتفع برنت إلَّى 95.33 دولارًا للبرميل والخام الأمريكي إلَّى 89.26 دولارًا.

قال بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs اليوم إن أسباب ارتفاع أسعار النفط لا تزال قوية، حتى مع افتراض حدوث صدمات سلبية، مع عجز عرض أكبر مما كان متوقعًا فِيْ الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار خام برنت القياسي العالمي للربعين الثالث والرابع من العام الجاري تتراوح بين 110 دولارات و 125 دولارًا للبرميل، مقابل 140-130 دولارًا للبرميل فِيْ تقديراته السابقة. وأبقت على توقعاتها للسعر لعام 2023 عَنّْد 125 دولارا للبرميل.

وقال جولدمان إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا فِيْ النصف الثاني من عام 2022 ومليوني برميل يوميًا فِيْ عام 2023.