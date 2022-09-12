أسعار النفط ترتفع وسط ضباب الإمدادات.. البرميل إلَّى 93.72 دولار

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلَّى طريق مسدود

ومع اقتراب تنفِيْذ الحظر على شحنات النفط الروسية، واجهت الإمدادات النادرة صعوبات فِيْ تلبية الطلب الذي لا يزال قوياً.

ما هُو سعر برميل النفط اليوم

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو واحد بالمئة إلَّى 93.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلَّى 87.48 بالمئة.

تغيرت الأسعار قليلاً الأسبوع الماضي بسبب التوازن بين المكاسب من خفض صغير للإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهِيْ مجموعة تُعرف باسم أوبك +، والإغلاق المستمر المتعلق بـ COVID-19 فِيْ الصين.، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم. العالم.

شكوك حول موقف إيران

وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم السبت إن لديها “شكوكا جدية” بشأن نوايا إيران إحياء الاتفاق النووي. سيؤدي الفشل فِيْ إحياء اتفاق 2015 إلَّى إبقاء النفط الإيراني خارج السوق، مما يبقي الإمدادات العالمية شحيحة.

ستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد غزوها لأوكرانيا فِيْ فبراير شباط، وتخطط لاتخاذ إجراءات لضمان استمرار تدفق النفط إلَّى الدول الناشئة.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط والبنزين الأمريكي أكثر فِيْ الشتاء.

تقلص الطلب على النفط فِيْ الصين

قد يتقلص طلب الصين على النفط لأول مرة منذ عقدين هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين للقضاء على فِيْروس كورونا للقضاء تمامًا على فِيْروس كورونا، إلَّى بقاء الناس فِيْ منازلهم خلال العطلات وتقليل استهلاك الوقود.

قال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق فِيْ AG “قد تثير الرياح المعاكسة المستمرة بسبب القيود المفروضة على الفِيْروسات الصينية المتجددة والمزيد من الاعتدال فِيْ الأنشطة الاقتصادية العالمية بعض التحفظات بشأن ارتفاع الأسعار بشكل أكثر استدامة”.

وفِيْ الوقت نفسه، يستعد البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.