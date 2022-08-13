أسعار النفط ترتفع 3.5% في أسبوع

تراجعت أسعار النفط بنحو 2٪ في تعاملات يوم الجمعة، وسط توقعات بأن تكون اضطرابات الإمدادات من خليج المكسيك الأمريكي قصيرة الأجل، في حين تلقي مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب.

مع ذلك، ارتفعت أسعار النفط، مسجلة مكاسب أسبوعية بحوالي 3.5٪.

خام برنت ينخفض

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار، أو 1.5 في المائة، إلى 98.15 دولار للبرميل عند الإغلاق، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.25 دولار، أو 2.4 في المائة، عند 92.09 دولار للبرميل عند الإغلاق.

ارتفع خام برنت بنسبة 3.4٪ هذا الأسبوع بعد انخفاضه 14٪ الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سيضران بالنمو الاقتصادي ويغذي الطلب. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة.

استبدال الجزء التالف

قال مسؤول بميناء لويزيانا إنه من المتوقع أن تحل أطقم العمل محل الجزء التالف من خط الأنابيب بحلول نهاية يوم الجمعة، مما يسمح باستئناف الإنتاج في سبع منصات نفطية بحرية أمريكية في خليج المكسيك.

قالت شركة شل، أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك، يوم الخميس، إنها أوقفت الإنتاج في ثلاث منصات للمياه العميقة في المنطقة، والتي تنتج ما يصل إلى 410 آلاف برميل من النفط يوميًا في المجموع.

كما استوعب السوق التناقض بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية في توقعات الطلب الخاصة بهما.

قال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع في ساكسو بنك “نشهد تباطؤًا اقتصاديًا، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التباطؤ كبيرًا كما تشير بعض التوقعات الأخيرة”.

وأضاف أن “الطلب يتحرك مثل المد والجزر، لكن العرض يظل الشاغل الرئيسي”.