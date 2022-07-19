أسعار النفط تصعد بفعل مخاوف قلة الإمدادات وانخفاض الدولار

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف يوم الثلاثاء، مستردة بعض خسائرها فِيْ وقت سابق من الجلسة، وبعد ارتفاعها أكثر من 5 دولارات للبرميل فِيْ الجلسة السابقة، وسط مخاوف من شح الإمدادات.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية سبتمبر 17 سنتًا إلَّى 106.51 دولار للبرميل.

وارتفع النفط الخام 5.1 بالمئة يوم الاثنين، وهِيْ أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 12 أبريل نيسان.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 36 سنتًا إلَّى 102.96 دولارًا للبرميل.

وقفز النفط الخام 5.1 بالمئة يوم الاثنين، وهِيْ أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 مايو.

ينتهِيْ عقد أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء، وسجلت العقود الآجلة الأكثر تداولًا لشهر سبتمبر 99.74 دولارًا للبرميل، بارتفاع 32 سنتًا.

كانت أسعار النفط مضطربة بسبب مخاوف الإمدادات بعد العقوبات الغربية على الخام الروسي وإمدادات الوقود التي عطلت الشحنات التجارية إلَّى المصافِيْ ثم إلَّى المستهلكين، فضلاً عَنّْ المخاوف المتزايدة من أن محاولات البنك المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم ستؤدي إلَّى ركود من شأنه أن يقلل من المستقبل. الطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط دعما من تراجع الدولار يوم الثلاثاء.

تحوم العملة الأمريكية عَنّْد أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.