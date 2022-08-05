أسعار النفط تعاود الصعود.. الخام يقاوم كوابيس الركود

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفِيْف يوم الجمعة، مقاومة مخاوف الركود التي دفعتها إلَّى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

يتحرك السوق بين المخاوف بشأن نقص العرض والانخفاض المتوقع فِيْ الطلب على الوقود.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، أو 0.4 فِيْ المائة، إلَّى 94.51 دولارًا للبرميل، فِيْ حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا، أو 0.3 فِيْ المائة، إلَّى 88.81 دولارًا للبرميل.

تعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن المؤشرات على شح المعروض أبقت الأسعار مستقرة.

اتفاقية الأوبك

اتفقت مجموعة أوبك + هذا الأسبوع على زيادة إنتاجها المستهدف من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا فِيْ سبتمبر، لكن وفقًا لبيانات أوبك، تعد هذه واحدة من أصغر الزيادات منذ إدخال مثل هذه الحصص فِيْ عام 1982.

من المتوقع أن تتصاعد مخاوف الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، حيث من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات البحرية الروسية من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفِيْذ فِيْ الخامس من ديسمبر.

النفط الروسي

من ناحية أخرى، قال متعاملون فِيْ سوق النفط إن السعر الفوري لمزيج الصادرات الروسية الرئيسي إلَّى آسيا انتعش من أدنى مستوياته على الإطلاق مع طلب قوي من الهند والصين، وهما مستوردان رئيسيان للنفط، وتخفِيْف المخاوف بشأن العقوبات المحتملة.

شهد النفط الخام المُصدَّر من ميناء كوزمينو على المحيط الهادئ انخفاضًا فِيْ فروق أسعار التسليم الفوري لتسجل مستويات خصم تزيد عَنّْ 20 دولارًا للبرميل فِيْ مارس، بعد أن اشتمل على علاوات أسعار، مع فرض عقوبات غربية على الشركات المالية وشركات الطاقة الروسية عقب غزو أوكرانيا. .

ومع ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلات دخلت حيز التنفِيْذ الشهر الماضي على العقوبات المفروضة على روسيا، وخفف القيود على دفع شحنات النفط لشركة Rosneft المملوكتين للدولة وجازبروم نفت، المورّدين الرئيسيين لخام إسبو الروسي.

وقالت المصادر إن الأسعار انتعشت مع تنزيل شحنتين على الأقل بين نهاية سبتمبر أيلول وأوائل أكتوبر تشرين الأول بسعر يعادل سعر دبي القياسي.

وأضافت أن مصافِيْ التكرير الهندية والصينية المستقلة تجد الشحنات الروسية أرخص بكثير من نفط الشرق الأوسط من نوعية مماثلة.