أسعار النفط تقفز وسط مخاوف من خفض إنتاج أوبك +

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بفضل توقعات بأن تناقش كتلة أوبك + خفض الإنتاج فِيْ اجتماع يعقد فِيْ الخامس من سبتمبر.

لكن المخاوف بشأن قيود الصين لمكافحة Covid-19 والاقتصاد العالمي الضعيف استمرت فِيْ الحد من المكاسب.

أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 93.78 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار أو 1.7٪ إلَّى 88.04 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود النفط الخام 3٪ فِيْ الجلسة السابقة مسجلة أدنى مستوى لها فِيْ أسبوعين.

يتجه خام برنت نحو انخفاض أسبوعي بنحو 7٪، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو انخفاض بنحو 5٪ خلال الأسبوع.

خفض إنتاج أوبك

ومن المقرر أن تجتمع كتلة أوبك +، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فِيْ الخامس من سبتمبر / أيلول على خلفِيْة تراجع متوقع فِيْ الطلب، رغم أن السعودية تقول إن الإمدادات لا تزال محدودة.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ OANDA “ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها فِيْ الصيف. يأتي الانتعاش فِيْ الوقت الذي يبدو أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد توقفت”.

وأضاف أن “إمكانية التوصل إلَّى اتفاق شل خطر هبوط كبير على أسعار النفط فِيْ الآونة الأخيرة وهُو أمر سعت السعودية لمواجهته بتحذيرات من تقليص إنتاج التحالف”.

عدلت أوبك + هذا الأسبوع توقعاتها للسوق لهذا العام وتتوقع الآن أن يقل الطلب عَنّْ المعروض بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، مخفضًا إلَّى توقعات سابقة عَنّْد 500 ألف برميل. تتوقع أوبك + عجزًا فِيْ سوق النفط فِيْ عام 2023 بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

سقف النفط الروسي

يركز السوق أيضًا على إمكانية تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية.

من المتوقع أن يعزز وزراء مالية مجموعة السبع خطط يوم الجمعة لفرض سقف على أسعار النفط الروسي، بهدف تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو فِيْ أوكرانيا مع الحفاظ على تدفق النفط لتجنب ارتفاع الأسعار.

وفِيْ الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن تأثير قيود COVID-19 الجديدة فِيْ الصين.

يوم الخميس، أمرت مدينة تشنغدو الصينية بإغلاق أضر بمصنعين مثل فولفو.