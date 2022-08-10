أسعار النفط تنتعش بفعل بيانات التضخم.. برنت يسجل 97.40 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط فِيْ تسوية تداولات اليوم الأربعاء، مع تراجع التضخم الأمريكي، وتراجع مخزونات النفط فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 97.40 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.09 دولار أو 1.13٪، وبلغت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 91.93 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.43 دولار أو 1.58٪، وفقًا لرويترز.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي إلَّى أدنى مستوى لها منذ أبريل 1985.

وأوضحت البيانات أن احتياطي النفط الاستراتيجي انخفض بمقدار 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ الخامس من أغسطس إلَّى 464.56 مليون برميل.

تطلق الولايات المتحدة ملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الزيادات الحادة فِيْ أسعار النفط التي بدأت هذا الربيع.

لم ترتفع أسعار المستهلك الأمريكي فِيْ يوليو بسبب الانخفاض الحاد فِيْ أسعار البنزين، مما يوفر أول علامة مهمة على الارتياح للأمريكيين الذين عانوا من ارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

من ناحية أخرى، قالت وزارة العمل اليوم فِيْ تقرير لها إن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 فِيْ المائة فِيْ يونيو، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة حيث يدرس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي ما إذا كان سيقرر زيادة أخرى على نطاق واسع. فِيْ سعر الفائدة فِيْ سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.2٪ فِيْ مؤشر أسعار المستهلك الشهري فِيْ يوليو، بعد انخفاض بنحو 20٪ فِيْ تكلفة البنزين. ارتفعت أسعار البنزين فِيْ النصف الأول من هذا العام بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

وأشار الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك حاجة إلَّى عدة انخفاضات شهرية فِيْ مؤشر أسعار المستهلك قبل أن يتخلى عَنّْ التشديد النقدي المتزايد الذي اتبعه لترويض التضخم، والذي وصل إلَّى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.