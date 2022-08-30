أسعار النفط تهبط وتطمينات عراقية باستمرار ضخ الخام

تراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

خسرت العقود الآجلة لخام برنت 5 دولارات لتصل إلَّى 100.07 دولار للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات إلَّى 92.44 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بسبب مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية بسبب التضخم إلَّى تراجع الطلب على الوقود، فضلا عَنّْ عدم تأثر الصادرات العراقية بالاشتباكات المستمرة هناك.

اقترب التضخم من رقمين فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم، وهُو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب من نصف قرن، مما قد يدفع البنوك المركزية فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا إلَّى اللجوء إلَّى زيادات أكثر حدة فِيْ أسعار الفائدة، مما قد يحد من النمو الاقتصادي و تؤثر على الطلب على الوقود.

قال المحللون فِيْ هايتونج فِيْوتشرز إن “الرغبة فِيْ المخاطرة قد هدأت بسبب التوقعات بأن الاحتياطي الفِيْدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة.

كَمْا أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا إلَّى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن صورة أزمة الطاقة.

النفط العراقي

قال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس، إن الأسعار تراجعت بعد تصريحات من شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) بأن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطراب.

وتشهد بغداد أسوأ قتال تشهده شوارعها منذ سنوات فِيْ المنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية وسفارات.

وقالت سومو يوم الثلاثاء أيضا إنها قد تعيد توجيه المزيد من النفط إلَّى أوروبا إذا لزم الأمر.

ستعقد أوبك +، التي تضم أعضاء أوبك والمنتجين المتحالفِيْن بقيادة روسيا، اجتماعا فِيْ الخامس من سبتمبر لتحديد سياسة الإنتاج.