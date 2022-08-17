أسعار النفط تهُوي لأدنى مستوى فِيْ 6 أشهر.. الركود يبدد المكاسب المبكرة

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ستة أشهر، حيث أدت المخاوف من ركود عالمي محتمل إلَّى تبديد المكاسب المبكرة.

وحصلت الأسعار فِيْ وقت سابق على دعم من تقرير أظهر انخفاضًا فِيْ مخزونات النفط الخام والوقود فِيْ الولايات المتحدة.

الركود سيضعف الطلب على النفط.

أسعار النفط اليوم

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلَّى 91.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

وهبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ فبراير عَنّْد 91.64 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.1٪، إلَّى 86.44 دولارًا للبرميل.

سلاك السيف

وقال ستيفن برينوك من بي.فِيْ.إم للسمسرة النفطية “سوق النفط تكافح للتخلص من مخاوف الركود وليس هناك ما يشير إلَّى أن هذا سيتغير فِيْ أي وقت قريب.”

وحصلت الأسعار فِيْ وقت سابق على دعم من تقرير أظهر انخفاضًا فِيْ مخزونات الخام والوقود الأمريكية.

قالت مصادر مستندة إلَّى أرقام من معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 448 ألف برميل والبنزين بمقدار 4.5 مليون برميل.

سيتم إصدار بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة فِيْ الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

يتلاشى الطازجة

ارتفع النفط فِيْ عام 2022 ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عَنّْد 147 دولارًا فِيْ مارس بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلَّى تفاقم مخاوف الإمدادات.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسعار مع تلاشي تلك المخاوف مع احتمال حدوث ركود.

وقال كريج إيرلام من شركة الوساطة فِيْ Oanda “هناك مخاطر هبوط متزايدة نتيجة لتوقعات النمو وعدم اليقين المستمر بشأن القيود التي تفرضها الصين لاحتواء تفشي COVID-19”.

فِيْ غضون ذلك، تتابع السوق عَنّْ كثب محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى العالمية عام 2015. وقد يؤدي التوصل إلَّى الاتفاق فِيْ هذا الصدد إلَّى زيادة صادرات النفط الإيرانية.