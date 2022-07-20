أسعار النفط.. عقود برنت تسجل عَنّْد التسوية 106.92 دولار للبرميل

وسجلت عقود برنت عَنّْد التسوية اليوم الأربعاء 106.92 دولار للبرميل بانخفاض 43 سنتا بنسبة 0.4٪ متأثرة بالبيانات الأمريكية.

واستقرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عَنّْد 102.26 دولار للبرميل، بانخفاض 1.96 دولار، أو 1.88٪.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضًا فِيْ الطلب على البنزين فِيْ ذروة موسم القيادة الصيفِيْ فِيْ الولايات المتحدة، بينما غذت زيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلَّى انخفاض الطلب على الطاقة.

أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلَّى زيادة 71 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلَّى أن المعروض من وقود السيارات، وهُو مؤشر للطلب، بلغ نحو 8.5 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو 7.6٪ عَنّْ مستواه قبل عام.

أصيب الأمريكيون بالصدمة فِيْ يونيو عَنّْدما قفزت أسعار البنزين فِيْ محطات الوقود إلَّى مستوى قياسي فوق 5 دولارات للغالون.

كَمْا أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 446 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 1.4 مليون برميل.

وتشهد أسعار النفط تقلبات حادة وسط حرب أعصاب بين مخاوف العرض الناجمة عَنّْ العقوبات الغربية على روسيا والقلق من أن مكافحة التضخم قد تضعف الاقتصاد العالمي وتقلل الطلب.

يتوقع المحللون أن تحافظ إمدادات النفط الضيقة على دعم الأسعار بينما ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بوتيرة متواضعة.