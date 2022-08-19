أسعار النفط نحو خسائر أسبوعية بنسبة 3%.. ما علاقة الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد يومين من تسجيل مكاسب، وهِيْ فِيْ طريقها لتكبد خسائر أسبوعية.

جاء هذا التراجع نتيجة الضغوط من قوة الدولار والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أو 1٪ إلَّى 95.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش.

كَمْا سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.59 دولارًا للبرميل، بانخفاض 91 سنتًا أو 1٪.

يتجه العقدان القياسيان إلَّى تسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 3٪.

قوة الدولار

أدت قوة الدولار إلَّى زيادة تكلفة النفط على حاملي العملات الأخرى، بينما تراجعت الأسْهُمْ الآسيوية والأوروبية.

فِيْ إشارة إلَّى أن عَنّْق الزجاجة فِيْ المعروض النفطي آخذ فِيْ التراجع، تقل الفجوة بين السعر الفوري لخام برنت وثاني أقرب شهر لانتهاء العقود الآجلة بنحو 5 دولارات عما كانت عليه فِيْ نهاية يوليو.

وقال محللو بي فِيْ إم “الركود العالمي وتدمير الطلب فِيْ مقدمة ومحور المخاوف الحالية بالنظر إلَّى البيانات الضعيفة القادمة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين”.

وأشاروا إلَّى أن مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي هِيْ السائدة وقد تكبح الطلب على النفط.

انخفاض مخزونات الخام

للحد من انخفاض الأسعار، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد، حيث تم تصدير كَمْية قياسية قدرها خمسة ملايين برميل من النفط يوميًا الأسبوع الماضي، حيث تلقت شركات النفط طلبات من دول أوروبية تسعى لتعويض الخام الروسي.

وقال هِيْثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إنه متفائل بشأن الطلب على النفط العام المقبل.

وأضاف قبل اجتماع سيعقد فِيْ الخامس من سبتمبر أيلول أن أوبك حريصة على ضمان بقاء روسيا ضمن تحالف أوبك +.

تحريم الخضر

ويحذر محللون من أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي المنقول بحرا ابتداء من ديسمبر كانون الأول وواردات المنتجات فِيْ أوائل العام المقبل قد يخفض الإمدادات بشكل حاد ويرفع الأسعار.

لكن فِيْ الوقت الحالي، بدأت روسيا فِيْ زيادة إنتاج النفط تدريجياً بعد القيود المتعلقة بالعقوبات ومع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، مما دفع موسكو إلَّى رفع توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025، حسبما أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بنسبة 38 فِيْ المائة هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى ارتفاع صادرات النفط، وفقًا للوثيقة، مشيرة إلَّى أن الإمدادات من البلاد لم تتأثر بالقدر الذي توقعته الأسواق فِيْ البداية.