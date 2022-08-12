أسعار الواردات الأمريكية تسجل أول انخفاض لها فِيْ 7 أشهر

قالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات الأمريكية سجلت أول انخفاض لها فِيْ 7 أشهر فِيْ يوليو، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية.

وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت 1.4٪ الشهر الماضي، أكثر من المتوقع، بعد ارتفاعها 0.3٪ فِيْ يونيو.

ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2022. فِيْ الاثني عشر شهرًا حتى نهاية يوليو، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 8.8٪ بعد ارتفاعها بنسبة 10.7٪ فِيْ يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي تستثني الرسوم الجمركية، 1.0٪ عَنّْ يونيو.

ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى هذا الأسبوع على أن التضخم قد بلغ ذروته، حيث ظلت أسعار المستهلك الأمريكي دون تغيير فِيْ يوليو، بسبب الانخفاض الحاد فِيْ تكلفة البنزين، بعد ارتفاعها 1.3٪ فِيْ يونيو. كَمْا انخفضت أسعار المنتجين الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة.

وتراجعت أسعار الوقود المستورد 7.5 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 6.2 بالمئة فِيْ يونيو حزيران. وتراجعت أسعار النفط 6.8 بالمئة، فِيْما تراجعت تكلفة استيراد المواد الغذائية 0.9 بالمئة، وهُو أكبر انخفاض فِيْ شهر واحد منذ نوفمبر 2022.