أسعار الوقود تعري خطط “الحوثي” لتمويل الحرب.. أزمة تستعر

زيادة جديدة فِيْ أسعار المحروقات فرضتها مليشيات الحوثي على اليمنيين دون مبرر يدعو لذلك .. ما هِيْ الأسباب

الأسعار الجديدة لم يكن لها ما يبررها سواء من حيث أسعار النفط عالميا أو حتى محليا فِيْ المناطق المحررة.

وأثارت الزيادة، التي جاءت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، ردود فعل غاضبة لدى السكان فِيْ المناطق غير المحررة، حيث اعتبر الناشطون والمواطنون هذه الجرعة السعرية محاولة من الحوثيين لسرقة أرزاق الناس، لصالح الحوثيين. مشاريع الحرب.

معدل الزيادة فِيْ أسعار الوقود

وتجاوزت نسبة الزيادة التي أقرتها مليشيات الحوثي فِيْ ​​أسعار المحروقات 20٪ من القيمة الإجمالية لأسعار المشتقات النفطية فِيْ المناطق المحررة، فِيْ وقت أعلنت الميليشيات زورا أنها احتسبت سعر التكلفة فقط.

انعكاس (1 دولار)

علق الناشط السياسي فِيْ مؤتمر الشعب العام، رشاد الصوفِيْ، على استهزاء مزاعم مليشيا الحوثي، التي يكررونها دائما، بأنهم قبلوا الهدنة من أجل الشعب ومن أجل تدفق الوقود إلَّى المناطق المحررة. .

وقال الصوفِيْ لـ “العرب اليوم الأخبار” إن زعيم الميليشيا قاد انقلاباً على الحكومة الشرعية تحت شعار رفض زيادة قانونية فِيْ أسعار المحروقات، كان المبلغ آنذاك ألف ريال يمني (1 دولار) للاستيلاء على عدة مناطق. فِيْ البلاد واشتعلت الحرب، ثم رفعت أسعار المحروقات إلَّى 25 دولاراً للغالون الواحد سعة 20 لتراً.

وشدد الصوفِيْ على أن مليشيا الحوثي تمارس أبشع عمليات النهب والسرقة العلنية بحق اليمنيين فِيْ تاريخهم الحديث، وتذهب بأموال الشعب إلَّى خزائن الحرب، استعدادًا لمراحل القتال القادمة والتصعيد العسكري.

وأشار إلَّى أن الميليشيات زادت بشكل كبير ملف الوقود، وأثارت صراخها بأنه ملف إنساني لا يجوز المساومة عليه.

ودعا الصوفِيْ إلَّى إعادة النظر فِيْ سياسة عبور النفط عبر الحديدة وإجبار الميليشيات على السماح بإمدادات الوقود عبر المناطق الشرعية، حيث ستنخفض الأسعار فِيْ المناطق غير المحررة بنسبة 30٪.

وأوضح أن شحنات المشتقات النفطية التي تصل إلَّى الحديدة يتم تحويلها إلَّى نقود من خلال الزيادات الباهظة فِيْ الأسعار، لتكثيف الميليشيات نشاطها العسكري، وتخزين المزيد من الذخيرة، وعسكرة آلاف المقاتلين الجدد.

أصبح النهب علنيا

هاجمت المقاومة الوطنية الجرعة الثمن التي تفرضها المليشيات على المواطنين فِيْ المناطق الخاضعة لسيطرتها. وشددت على أن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تعد تخجل، حتى عَنّْدما تمارس نهبًا مكشوفًا، وتفرض جرعات ثمنية تثقل كاهل سكان مناطق سيطرتها، وتستخدم رزقهم فِيْ تمويل حروبها المدمرة وإثراء جيوب قادتها.

وأوضحت المقاومة الوطنية أن الزيادة الجديدة فِيْ أسعار المحروقات جاءت بعد أقل من 24 ساعة من توجيهات معلنة من زعيم الميليشيا المسمى عبد الملك الحوثي إلَّى رئيس مجلسها الثوري مهدي المشاط، فِيْما زعم أنه العمل على تخفِيْف معاناة المواطنين مما يكشف حَقيْقَة تلك التوجيهات التي تبدو صحيحة. الرحمة وعذابها الداخلي.

وأكدت المقاومة الوطنية أن هُوامش التحصيل فِيْ الزيادة التي تمت الموافقة عليها، السبت الماضي، فِيْ صنعاء والمحافظات المخطوفة، ستصل إلَّى مبالغ كبيرة للغاية ستخصصها الميليشيات لمواصلة حربها والاستعداد لجولات قتال جديدة رغم ذلك. تحركات المجتمع الدولي لإنجاح الهدنة وخلق مناخ إيجابي للوصول إلَّى سلام دائم.

ولفتت المقاومة الوطنية إلَّى أن المليشيات تسرق المواطنين المهزومين بحربهم وأزماتهم فِيْ مناطق سيطرتهم، لصالح التصعيد العسكري والجهد الحربي، الأمر الذي يدحض المزاعم الكاذبة لقادتها عَنّْدما يتحدثون عَنّْ حقوق الإنسان. لتدفق الوقود إلَّى المناطق المتضررة، ووصف الإجراءات التي يتم فرضها لترشيد دخول الوقود حسب احتياجات السوق. انتهاك حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأكدت المقاومة الوطنية أن الوقود لم يعد حقًا من حقوق الإنسان كَمْا تدعي الميليشيات. بل هِيْ وسيلة تمويل عسكرية علنية، فِيْما تحولت الهدنة والسماح بدخول العديد من السفن الإضافِيْة إلَّى موانئ الحديدة واعتراف الميليشيات، إلَّى أداة تمويل للحروب المقبلة، رغم رفع شعارات السلام. من جميع الجهات.

دعت المقاومة الوطنية بقيادة عضو مجلس قيادة الرئاسة العميد طارق صالح، الأمم المتحدة والتحالف إلَّى حماية اليمنيين فِيْ مناطق سيطرة الميليشيات من استغلال الحوثيين، واستثمار سبل عيشهم فِيْ شراء ذخيرة للميليشيات المدمرة. حرب لم تتوقف منذ سنوات العجاف.

وتتمثل حماية السكان فِيْ مناطق مليشيات الحوثي وفق المقاومة الوطنية فِيْ فرض آلية لتوزيع وبيع المحروقات وفق السوق الدولية مع مراعاة سعر التكلفة وعدم ترك مساحة للمليشيات لنهب الأهالي. فرض زيادات مستمرة فِيْ أسعار المحروقات تجاوزت السعر العالمي بنسبة عالية.

وأوضحت المقاومة الوطنية أن مليشيات الحوثي تستغل الإجراءات المفروضة على تدفق الوقود إلَّى الحديدة. لخلق سوق سوداء شكلت موردا مهما لإثراء قيادتها التي تسيطر على سوق الوقود الأسود، بعد تقسيم الحديدة إلَّى صناديق تخزين لواردات المشتقات النفطية لتلك السوق.

بعد إنهاء وتخفِيْف القيود الإجرائية، والسماح بدخول شحنات مزدوجة من النفط إلَّى الحديدة ؛ وتحولت الميليشيات إلَّى استثمار معلن برفع أسعار الوقود لدعم ما يسمونه التصنيع العسكري، وهُو ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة عَنّْ الوقاحة الاستفزازية للحوثيين.

وبحسب وكالة “2 ديسمبر”، المتحدثة باسم المقاومة الوطنية، فإن سكان المناطق غير المحررة لم يستفدوا من تدفق الوقود خلال الهدنة. لأن الأسعار تجاوزت السوق العالمي بنسب كبيرة بل وتجاوزت قيمتها فِيْ المناطق المحررة بأكثر من 20٪. لذلك لم تذهب الهدنة واستحقاقاتها إلا إلَّى جيوب الحوثيين، وكانت السوق السوداء مصدر إثراء لهم.