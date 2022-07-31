أسعار تذاكر المترو الجديدة.. شوف هتبقى كام وموعد التطبيق، قام المسؤولون في وزارة النقل بتحديد أسعار تذاكر المترو بالتعاون مع الشركة المشغلة للمترو، وسوف يتم اضافة مرحلتين له بجانب المراحل القديمة، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نتعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة.. شوف هتبقى كام وموعد التطبيق، تابعونا.

أسعار تذاكر المترو الجديدة.. شوف هتبقى كام وموعد التطبيق

حددت وزارة النقل والمواصلات اسعار تذاكر المترو الجديدة وكانت هذه التسعيرة على النحو التالي:

اسعار تذاكر المترو الجديدة للمرحلة الأولى الـ 9 محطات بـ سعر 6 جنيه.

أسعار تذاكر المرحلة الثانية الـ 16 محطة بـسعر 8 جنيه.

اسعار تذاكر المترو الجديدة المرحلة الثالثة الـ 23 محطة بسعر 11 جنيه.

أسعار المرحلة الرابعة الـ 29 محطة بسعر التذكرة 14 جنيها.

أسعار المرحلة الخامسة لـ 39 محطة سعر التذكرة 19 جنيه.

خطوات استخراج الكارت الذكي الخاص بمترو الأنفاق

هناك العديد من الخطوات الخاصة لاستخراج الكارت الذكي الخاص بقناة مترو الانفاق ومن هذه الخطوات ما يلي:

يجب التوجه لأقرب مكتب اشتراكات في محطات المترو المختلفة.

ثم شراء استمارة الاشتراك الخاصة بمترو الانفاق.

يجب ملئ الاستمارة منها محطة القيام ومحطة الوصول والاسم كامل والوظيفة.

يتم إرفاق عدد 2 صورة شخصيه بالاستمارة.

ختم الاستمارة من جهة العمل التي تتبع لها.

يتم تقديم الاستمارة لمكتب الاشتراكات مع صورة من بطاقة الرقم القومي أو صورة من شهادة الميلاد الممكنة.

ويجب تقديم صورة من الكائنية الخاص بمقدم الطالب سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الشرطة.

للعلم اشتراكات الجمهور سيتم استخراجها لكن بدون ختم.

خطوات إستخراج إشتراك الطلبة بالمترو

هناك العديد من الخطوات اللازمة لاستخراج الاشتراكات الخاصة بالطلبة في المترو، ومن هذه الخطوات ما يلي:

يتم التوجه لمكتب الاشتراكات بالمترو وشراء استمارة طلبة.

يجب وضع عدد 2 صورة شخصيه.

يتم ختم الصورة ويجب اعتماد الاستمارة من شئون الطلاب.

بعدها يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد بالاستمارة .

ثم يتم إرفاق صورة من إيصال المصاريف للسنه الدراسية الحالية .

مع كتابة رقم الهاتف “موبايل الطالب” على الاستمارة.

ويتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

كما أن الاشتراك يستخدم لحامله فقط لكي لا تتعرض لغرامة مالية.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن أسعار تذاكر المترو الجديدة.. شوف هتبقى كام وموعد التطبيق، ووضعنا لكم الخطوات اللازمة لاستخراج البطاقات.