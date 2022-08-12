أسعار تذاكر المترو فِيْ مصر.. أرقام متوقعة قبل قرار الحكومة

وتتجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلَّى رفع أسعار تذاكر المترو، فِيْما لم يتم الإعلان رسميًا عَنّْ مَوعِد تنفِيْذ الزيادة.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري قد أعلن أنه سيتم تنفِيْذ زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 25٪ فِيْ بداية شهر أغسطس الجاري، لكن تم التأجيل حتى انتهاء تنفِيْذ الحكومة للاتفاقية. برامج الحماية الاجتماعية المعتمدة بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قال وزير النقل المصري، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن دراسة قيمة الزيادة فِيْ أسعار تذاكر مترو الأنفاق ما زالت جارية، مما يجعلها واسعة النطاق.

وأضاف أن توقيت تنفِيْذ زيادة أسعار تذاكر المترو لم يتحدد بعد، مشيرا إلَّى أن سبب الزيادة فِيْ أسعار تذاكر المترو يعود إلَّى العجز بين النفقات والإيرادات فِيْ مرفق السكة الحديد.

وأكد أن الزيادة فِيْ أسعار تذاكر المترو لن تتجاوز بأي حال من الأحوال 25٪، وهُو ما لا يضيف أعباء ثقيلة على المواطن.

سددت وزارة النقل 83 مليار جنيه ديونًا للهِيْئة العامة للسكك الحديدية لمختلف الوزارات والبنوك المصرية، و 5 مليارات جنيه أخرى ديونًا للهِيْئة لصالح وزارة البترول، بحسب تصريحات سابقة للوزير المصري. من المواصلات.

تدعم وزارة المالية المصرية السكك الحديدية بنحو 5.5 مليار جنيه موجهة لاشتراكات الطلاب والاستثناءات المتعلقة ببعض فئات المواطنين.

وكان وزير النقل المصري قد أكد عرض دراسة زيادة أسعار تذاكر المترو على رئيس الوزراء المصري، ورئيس الجمهُورية، وعدد من الجهات المسؤولة، تمهِيْدا للإعلان عَنّْ تنفِيْذ القرار فِيْ حينه. طريقة.

وأكد أن تأجيل تنفِيْذ الزيادة التي كانت مقررة مطلع شهر أغسطس الجاري، جاء بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفِيْذ حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين فِيْ ظل الوضع الاقتصادي. الشروط، كتدبير استثنائي.

بالإضافة إلَّى زيادة عدد المستفِيْدين من برنامج التضامن والكرامة، ليشمل مليون أسرة إضافِيْة، ليرتفع عدد المستفِيْدين من البرنامج إلَّى 20 مليون مواطن، بالإضافة إلَّى زيادة معاشات بعض الفئات وتكليف الوزارة التمويل لتقديم 11 مليار جنيه لتمويل حزمة الإجراءات

أسعار تذاكر المترو الجديدة المتوقعة لعام 2022

وبحسب تصريحات وزير النقل حول ارتفاع أسعار تذاكر المترو، نشرت وسائل الإعلام المحلية أسعار تذاكر المترو المقترحة ضمن الدراسة