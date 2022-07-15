أسعار تذاكر المترو فِيْ مصر بعد “تحريك الوقود”.. الحكومة ترد

بعد إعلان الحكومة المصرية عَنّْ زيادة جديدة فِيْ أسعار البنزين والديزل، تليها زيادة أسعار معظم وسائل النقل. هل تشمل الزيادة تذاكر المترو

فِيْ الآونة الأخيرة، زادت عمليات البحث عَنّْ أسعار تذاكر المترو فِيْ مصر على محرك بحث جوجل الشهِيْر ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بكافة أنواعه، وما ترتب على ذلك من زيادة أسعار تعرفة النقل فِيْ البلاد.

سارعت أجهزة الحكومة المصرية إلَّى إعلان تعريفات النقل والمواصلات الداخلية بالمحافظات وبين المحافظات فِيْما بينها، والتي جاءت بزيادة تراوحت بين 5٪ و 7٪.

ومع ذلك، فإن إعلان الحكومة لم يشمل أسعار تذاكر المترو، والتي ظلت كَمْا هِيْ دون تغيير يذكر.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، كشفت مصادر فِيْ شركة المترو، أن أسعار تذاكر المترو أو الأجزاء المختلفة لخطوطها لم ترتفع، سواء فِيْما يتعلق بالمترو أو القطار الكهربائي.

وقالت المصادر إن أسعار تذاكر المترو ثابتة ومستقرة، ولن تتغير تعريفة المترو، لأنها تتعلق بشكل أساسي بعدد المحطات المضافة على الخطوط.

أسعار تذاكر المترو

بعد نفِيْ شركة المترو الشائعات حول ارتفاع أسعار تذاكر المترو فِيْ مصر، وكذلك أسعار القطار الكهربائي الجديد، الذي بدأ العمل منذ أيام قليلة، ظلت أسعار تذاكر المترو على حالها.

تقسم إدارة شركة مترو الأنفاق أسعار تذاكر المترو إلَّى شرائح حسب عدد المحطات على النحو التالي

أسعار القطار الكهربائي

أسعار القطار الجديد كالتالي

15 جنيهًا مصريًا لأول 3 محطات

20 جنيه ل 5 محطات

25 جنيها للسبع محطات

35 جنيها مقابل 9 محطات

قررت لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية، المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الوقود فِيْ مصر على اختلاف أنواعها، فِيْ اجتماعها الأخير رفع أسعار البنزين والديزل من يوليو إلَّى سبتمبر المقبل.

وجاءت الزيادة فِيْ أسعار البنزين بواقع 50 قرشا للبنزين 80 والبنزين 92 بينما كانت الزيادة الكبيرة 95 قرشا للبنزين بزيادة جنية واحد.

بلغ سعر لتر البنزين 80 حسب الأسعار الجديدة الحالية 8 جنيهات، والبنزين 92 بسعر 9.25 جنيهات، والبنزين 95 بسعر 10.75 جنيهات، وبلغ سعر السولار 7.25 جنيهات. لتر.