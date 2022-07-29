أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف ومواعيد العمل اليومية للعوائل والأفراد

أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف، المتعة الكاملة تكَمْن فِيْ المشي والخروج من البيئة القاتمة. لا شك أن المشي مع أفراد الأسرة يمنحك شعورًا بالسعادة، كَمْا أن حديقة الحيوانات هِيْ المكان المثالي للاستمتاع بالجو السعيد وقضاء وقت مميز. نهارًا مع الأصدقاء أو العائلة، تتميز حديقة حيوانات الطائف بوجود أنواع مختلفة من الحيوانات يتم إحضارها من جميع أنحاء العالم لجذب الزوار، وتهتم المملكة العربية السَعُودِيْة بالحدائق وتقدم خدمات مميزة داخل كل حديقة.

حديقة حيوانات الطائف

تستقطب حديقة حيوان الطائف الزوار من مختلف الدول العربية ومن جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. تقع الحديقة على مساحة 2.5 كيلومتر مربع وتحتوي على حيوانات مثل النمور والحمر الوحشية والُغُزلان والفِيْلة وبعض الطيور البرية وكذلك الحيوانات الأليفة المميزة. ، وهناك العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل حديقة حيوانات الطائف ومنها ما يلي

مطاعم وكافِيْهات

تضم الحديقة العديد من المطاعم المميزة التي تقدم بعض الأطباق العالمية، إلى جانب المقاهِيْ لتذوق المشروبات الرائعة بأسعار مثالية للغاية، مع تقديم عروض وخصومات خاصة.

متنزه للأطفال

يحتوي المكان على مدينة ملاهِيْ كبيرة تحتوي على ألعاب خاصة بأسعار مناسبة. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 20 لعبة ممتعة، بما فِيْ ذلك حوادث السيارات وحوادث القطارات والعديد من الألعاب الرائعة الأخرى للأطفال.

عروض السيرك

ينجذب الزوار إلى عروض السيرك الرائعة، حيث يوجد مسرح للعروض والمسرحيات للأطفال مثل مسرح الدمى، كَمْا نجد نماذج كبيرة للعديد من الحيوانات التي يمكن تصويرها معهم والاحتفاظ بذكريات رائعة.

المحَلْات التجارية ومواقف السيارات

يوجد العديد من المحَلْات التجارية فِيْ حديقة حيوانات الطائف حيث يمكنك شراء الهدايا المتنوعة، كَمْا يسمح للسيارات بوجود موقف سيارات خاص لحمايتهم من السرقة.

تمور حديقة الحيوان بالطائف

يمكنك قضاء يوم ممتع داخل الحديقة، والذي يسمح بالدخول من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 1045 مساءً، وفِيْ أيام العطل السبت والجمعة والخميس تفتح حتى منتصف الليل حتى الساعة الثانية عشر حتى منتصف الليل حتى تتمكن الأسرة من الاستمتاع بالجو والاتساع. مساحات خضراء بالحديقة.

أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف

رسوم الدخول إلى الحديقة للبالغين فوق 12 سنة هِيْ 17 ريال سعودي، بينما للأطفال دون سن 12 سنة رسوم الدخول 10 ريالات فقط، ويمكن للأطفال دون سن 6 سنوات الدخول مجانًا. مدن الملاهِيْ المختلفة حيث توجد خصومات خاصة كلما زاد عدد الألعاب وعدد الأشخاص.