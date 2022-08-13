أسعار تذاكر حفلات اويسس الرياض 2022 ، وعلى الرغم من تعدد الأماكن الترفيهية في المملكة العربية السعودية ، الا أن منطقة الواحة تعتبر الوجهة الترفيهية المفضلة والتي يتم اتخذها لاقامة الموسم بمدينة الرياض ، حيث إنها وجهة ترفيهية متكاملة ، حيث تتسع الى عددًا كبيرًا من الفعاليات والحفلات ، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية التي تخاطب جميع أفراد الأسرة ، تابعوا معنا .

واحة الرياض 2022

تعتبر واحة الرياض من الأماكن الترفيهية في صحراء الرياض، ومن المشاريع الترفيهية التي انطلقت بمناسبة موسم الرياض، حيث تضم عددًا كبيرًا من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتنوعة. تتمثل فكرتها في إطلاق معسكرات فاخرة تتسع لما يصل إلى 8 أشخاص، بهدف التعرف على ثقافة المملكة والانغماس في الطبيعة والشعور برمال الصحراء الناعمة، تقدم واحة الرياض أنواعًا مختلفة من العروض الحية والموسيقى والثقافات العالمية التي تقدمها أفخم المطاعم التي تتيح الفرصة للاستمتاع بالطعم الرائع للمأكولات الشرقية والغربية، وكذلك إمكانية التسوق من أرقى الماركات، والجدير بالذكر أنه لا يمكن الدخول إلى واحة الرياض إلا بعد الحجز المسبق من خلال تطبيق “الطهاة”.

أسعار تذاكر حفلات واحة الرياض ٢٠٢٢

في الحقيقة أسعار تذاكر حفلات واحة الرياض تختلف من طرف إلى آخر، حيث يتم تحرير الأسعار بناءً على عدد كبير من الأشياء، مثل الفنان المشارك، وموعد الحفل، وأشياء أخرى كثيرة، ولكن ويتراوح سعر التذكرة من 500 ريال للفئة الفضية وحتى 10،000 ريال. سعودي لفئة BOX.

أسعار حجز تذاكر الواحة لموسم الرياض 2022

تختلف أسعار تذاكر تذاكر واحة الرياض موسم 2022 حسب المكان المحجوز. فيما يلي أسعار تذاكر مطاعم الواحة لموسم الرياض 2022

المكان سعر معسكر Glamping جميع أيام الأسبوع 13800 ريال سعودي

الخميس والسبت 20.700 ريال سعودي

الجمعة 28،750 ريال سعودي مطعم مؤمنوا 403 ريال سعودي معظم نوفيكوف 575 ريال سعودي مطعم ناموس 862 ريال سعودي مطعم انتيكا 518 ريال سعودي مطعم نينوى 690 ريال سعودي مقهى واحة السرج الرياض 500 ريال سعودي مطعم زوما 862 ريال سعودي مطعم أمازونيكو 862 ريال سعودي

كيفية حجز تذاكر حفلات الواحة موسم الرياض 2022

يمكنك حجز تذاكر الحفلات وجميع فعاليات الواحة لموسم الرياض لعام 2022 م باتباع الخطوات التالية

الدخول على الرابط المخصص لموسم الرياض “”.

اختر الحفلة التي تريد حضورها في واحة الرياض.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

انقر على خيار “احجز الآن”.

عرض الشروط والأحكام.

اختر عدد وفئة التذاكر المراد حجزها.

تحديد طريقة الدفع.

اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع الإلكتروني.

احتفظ بالتذكرة لإظهارها للموظف المسؤول عند دخول الحدث.

كيفية حجز تذاكر الواحة لموسم الرياض 2022

الطريقة الوحيدة لحجز معسكرات ومطاعم الواحة بالرياض هي من خلال تطبيق The Chefs كالتالي

قم بتنزيل The Chiefs على النحو التالي

سجل رقم هاتفك.

اذهب الى الصفحة الرئيسية.

من قائمة “جرب معنا” اضغط على موسم الرياض كما هو موضح في الصورة التالية.

اختيار المطعم.

تأكيد الحجز.

الحضور في الوقت المحدد في طلب الحجز.

أحداث الواحة موسم الرياض 2022

تشهد واحة الرياض عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة التي تحبس أنفاسك إلى أعلى درجات المتعة، وتجعل الزائر يعيش تجربة استثنائية ومميزة. يتم تمييز هذه الأحداث في ما يلي

يشارك في واحة الرياض عدد كبير من الحفلات التي ألقاها ألمع نجوم الوطن العربي والعالم.

تقام مجموعة واسعة من العروض الحية وجلسات ثقافية وموسيقية وجلسات ناسا.

تشهد منطقة الواحة منطقة رياضية وترفيهية تخاطب جميع أفراد الأسرة.

إطلاق عدد كبير من الأنشطة وسط الرمال والكثبان الرملية.

توفير المخيمات الفخمة والتي تعتبر هوية واحة الرياض لتجد الاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة.

يوجد عدد كبير من المطاعم العالمية التي تقدم أشهى الوجبات والمشروبات.

توفير أكثر من 30 متجرًا من التجارية العالمية والمحلية للاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية.

شروط الدخول لموسم الرياض الواحة

وضعت الجهة المختصة بتنظيم دخول وخروج الزوار بعض الشروط الخاصة للسماح للزوار بدخول منطقة الواحة وهي كالتالي

حصر دخول الملقح بجرعتين حسب الحالة في تطبيق ثقتنا.

تعد إضافة التذكرة إلى تطبيق “توكلنا” شرطًا أساسيًا للدخول.

يجب أن يطلع حامل التذكرة على تاريخ ووقت ومكان الحدث، بالإضافة إلى العمر المطلوب لحضوره.

إذا تم إلغاء الحدث أو تأجيله أو تغيير تاريخه، فيجب القيام بما يلي يتم استخدام الاعتمادات فقط خلال الموسم. يتم استخدام قيمة التذكرة كرصيد في المحفظة الإلكترونية للمستخدم من خلال مزود الخدمة. يمكن حجز حدث آخر بنفس الرصيد مع مزود الخدمة.

يجب على الأفراد الذين يحملون تذكرة الوصول مبكرًا إلى الحدث، حيث سيتم رفض الدخول المتأخر، ولن يتم استرداد التذكرة أو تعويضها.

الإلتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام ويمكنك مشاهدته “”.

رقم هاتف واحة الرياض

توفر منطقة الواحة رقم هاتف 920007460، للتواصل مع منطقة الواحة، لسهولة التواصل والاستعلام عن مواعيد الفعاليات والحفلات، وكذلك معرفة كيفية حجز التذاكر.

منطقة الواحة لموسم الرياض على تويتر

يمكن للأفراد الانتقال إلى رابط منطقة الواحة لموسم الرياض من خلال الحساب الرسمي على Twitter “” حتى يتمكنوا من مشاهدة جميع الفعاليات والأنشطة الجديدة التي ستقام في منطقة الواحة.

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