أسعار تذاكر حفل روبي تصل لـ 2700 دولار.. والدخول بألوان زاهِيْة فقط

بينما تستعد الفنانة المصرية روبي لإقامة حفل على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة فِيْ مصر يوم 29 يوليو، أثارت أسعار تذاكر الحفل جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها زادت بشكل كبير.

ورغم أن المنظم وضع شرطًا لحضور الحفل وهُو ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهِيْة، إلا أنه تم طرح التذاكر لفئتين الأولى الفردية والسعر من 650 إلَّى 3500 جنيه مصري أي ما يعادل (35 – 185 دولارًا).

أما أسعار الطاولات فتتراوح بين 6500 و 52500 جنيه أي ما يعادل (345 – 2776) دولاراً مما جعل البعض يسخر من التكلفة الباهظة.

وبحسب الموقع الرسمي للاحتياطي، كانت أسعار التذاكر بالتفصيل كالتالي للفئة الأولى 650 جنيهاً، والثانية 850 جنيهاً، والثالثة 1050 جنيهاً، والرابعة 1200 جنيهاً، والخامسة 1450 جنيهاً، والسادسة 1700 جنيهاً. جنيه. والسابع 2000 جنيه والثامن 3500 جنيه.

تتراوح أسعار الجدول من 6500 جنيه إسترليني لـ 10 أشخاص، و 10200 جنيه إسترليني لـ 12 شخصًا، و 12600 جنيه إسترليني لـ 12 شخصًا، و 18000 جنيه إسترليني لـ 15 شخصًا، و 17400 جنيهًا إسترلينيًا لـ 12 شخصًا، و 25500 جنيه إسترليني لـ 15 شخصًا، و 24000 جنيه إسترليني لـ 12 شخصًا، و 52500 جنيه إسترليني لـ 15 شخصًا. اشخاص.

أثارت روبي بالفعل الجدل مرات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشروط التي حددها منظمو حفلاتها وأسعار التذاكر، سواء داخل مصر أو خارجها، كَمْا حدث مؤخرًا مع حفلها الأول فِيْ تونس، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.

حققت روبي نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث تصدرت القوائم الأكثر مشاهدة على اليوتيوب، بآخر مقطع فِيْديو لأغنيتها “نامت نانا” التي لاقت رواجًا كبيرًا، علمًا بأن الفنانة نعوم عصام، صرحت بأن روبي استخدمت اسم “نمت نانا” من أغنيتها التي حملت عَنّْوان “سليب نانا”. إنهم متشابهُون تمامًا، الأمر الذي فاجأها.

الجدير بالذكر أن آخر عمل درامي لروبي كان فِيْ رمضان الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” بطولة إلَّى جانب مي عمر، حيث قامت بدور فتاة اسمها “سكينة” تتدرب على قيادة سيارات “تريلا”. . “التي تستخدمها فِيْ حوادث المسلسل.

فِيْما كانت آخر أعمال روبي فِيْ فِيْلم “وان تاني” بطولة أحمد حلمي وروبي وأحمد مالك وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، وتأليف هِيْثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.