أسعار تذاكر حفل عمرو دياب فِيْ العلمين تحدث ضجة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفله الأول صيف 2022 فِيْ مدينة العلمين بالساحل الشمالي يوم الأحد 12 يوليو، ورافق الإعلان عَنّْ الحفل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار التذاكر وفرضها. من الزي الرسمي على الجمهُور.

وتراوحت أسعار التذاكر من 1500 إلَّى 10000 جنيه بما يعادل حوالي (550) دولار أمريكي، حيث حددت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر على النحو التالي

بالنسبة للفئة الفردية 1500 جنيه، بينما تباع الفئات الأخرى فقط لمجموعات لا تقل عَنّْ 8 أشخاص، ويتم بيعها حسب نظام الجدول، ويصل سعر الطاولة فِيْ الفئة الثانية إلَّى 20 ألف جنيه، وتشمل 10 اشخاص على الاقل وسعر التذكرة الواحدة 2000 جنيه.

أما جدول الفئة الثالثة فهُو 20 ألف جنيه لكن الجدول يضم 8 أشخاص فقط، وسعر الفرد 2500 جنيه. جدول الفئة الثالثة هُو 35000 جنيه إسترليني، بما فِيْ ذلك 10 أشخاص بتذكرة 3500 جنيه إسترليني للفرد، والفئة الرابعة 32000 جنيه إسترليني، ولكنها تشمل 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4000 جنيه إسترليني للشخص الواحد.

ثم يأتي سعر طاولة الفئة التالية بـ 40 ألف جنيه، والتي تضم 8 أشخاص، بسعر 5 آلاف جنيه للفرد، فِيْما يصل سعر طاولة الفئة الأعلى إلَّى 100 ألف جنيه، وسعر الفرد فِيْ يصل إلَّى 10 آلاف جنيه.

كَمْا اشترط منظمو الحفل أن يحضر الجمهُور مرتديًا الزي الأبيض، وفِيْ المقابل، تم حظر الاحتفال على من تقل أعمارهم عَنّْ 21 عامًا. ومن المتوقع أن تغني المرتفعات أغنيتها “ذي نيو لوك” للمرة الأولى، وهِيْ أول أغنية فِيْ ألبومها لصيف 2022.

أغنية “النظرة الجديدة” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد حمدي ومزيج وإتقان أمير محروس.

أعربت الناقدة الفنية المصرية حنان شومان عَنّْ غضبها من ارتفاع أسعار تذاكر الحفل، فكتبت على حسابها على موقع تويتر “أقسم بالله لا أدفع عشرة جنيهات لأستمع لعمرو دياب حتى لو جعلني وحدي ومن الذي يغضب، يغضب “.

وكتب آخر ساخرًا “أتمنى أصحاب الفضيلة الذين يرون أنه أمر طبيعي والجميع أحرار فِيْ أموالهم، ويتحدث عَنّْ حَقيْقَة أن معظم المصريين لا يكَمْلون معاشاتهم التقاعدية البالغة ألفِيْ جنيه ورواتبهم أقل من 3000 جنيه، ووسائل الإعلام تريدنا أن نكون مقتنعين “.