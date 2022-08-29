أسعار تذاكر معرض الصقور والصيد 1444 / 2022 ، تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام بمعرض الصقور والصيد حيث يقام هذا الاحتفال على أرجاء المملكة العربية السعودية بحضور الكثير من الشخصيات والمواهب الخاصة بالصيد وقد وضعت المملكة العربية السعودية طريقه التسجيل في معرض الصقور والصيد السعودي من خلال رابط منصة الصقور والصيد وكذلك يوجد بأسعار لتذاكر الدخول في المعرض.

معرض الصور والصيد 2022

معرض الصور والصيد في المملكة العربية السعودية يعتبر من أكبر المعارض التي تقام في المملكة تحت رعاية نادي الصقور السعودي حيث يتخلل ذلك المعرض فعاليات لبيع الصخور النادرة وكذلك وجود الأدوات اللازمة لصيد الصقور ويتيح للشخص زيارة المعرض والتدرب على الصيد بكافة أنواعه، ويعتبر نادي الصقور والصيد من الأماكن الترفيهية التي تستقبل العديد من المواطنين والزائرين والوافدين من الخارج وداخل المملكة.

أسعار تذاكر معرض الصقور والصيد

حددت المملكة العربية السعودية تذاكر الدخول لمعرض الصقور والصيد وهي على النحو التالي:

تذاكر الدخول العام 25 ريالا سعودية.

تذاكر جناح الأسلحة 75 ريالا سعودية.

تذاكر كبار الشخصيات 1500 ريال سعودي.

متى موعد معرض الصقور والصيد

موعد معرض الصقور والصيد لعام 2022 في المملكة العربية السعودية يوافق يوم الخميس 25 من شهر أغسطس ويستمر إلى يوم السبت الثالثة من شهر سبتمبر لعام 2022 وهذا الموعد حسب ما تم تأكيده من قبل نادي الصقور السعودي عبر حسابه على تويتر.

كيفية حجز التذاكر في معرض الصقور والصيد السعودي 2022

يمكن حجز التذاكر في معرض الصقور والصيد في المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع نادي الصقور والصيد من هنا“.

النقر على تذاكر من أعلى الصفحة.

النقر على معرض الصخور والصيد الدولي.

تحديد التذاكر المرغوب حجزها.

ثم النقر على الشراء.

يطلب منك بعد ذلك الحاجة لإدخال البريد الإلكتروني ومن ثم تحديد الوقت المطلوب واختيار الجناح المناسب وتعبئه كافة البيانات واختيار طريقة الدفع.

التواصل مع معرض الصقور والصيد السعودي

كما ويمكنكم التواصل مع معرض الصور والصيد في المملكة العربية السعودية من خلال حساب الإنستغرام من هنا والفيسبوك والبريد الإلكتروني وقناة اليوتيوب لكي يتم تسجيلك في هذا المعرض.

هذه الفعلية التي تتم في المملكة العربية السعودية يتخللها الكثير من العروض الشيقة وتجذب الزائرين من الخارج ويتم التعرف على طرق الصيد الحديثة الخاصة بالصقور.