أسعار جمبري البيك 2022 الجديدة بالسَعُودِيْة

روبيان البيك 2022 أسعار جديدة فِيْ السَعُودِيْة لا يختلف الجمبري فِيْ الذوق الجيد. يحبها الكثير منا بكل الطرق التي يتم طهِيْها بها، سواء كانت مقلية أو مشوية أو حتى فِيْ شكل طاجين. الجمبري من المأكولات البحرية التي يحبها الجميع بوصفاته المختلفة. تسعى مطاعم البيك والبيك دائمًا لإرضاء العملاء والاهتمام بما يفضلونه. لهذا السبب حجز الروبيان مكانه فِيْ قائمة الطعام والوجبات فِيْ مطاعم البيك، بالإضافة إلى الدجاج والسندويشات المختلفة التي يفضلها المواطنون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسعار جديدة لروبيان البيك 2022 فِيْ السَعُودِيْة

وبنفس الجودة التي يقدمها البيك مع أطباق متنوعة ودجاج مقرمش كَمْا اعتاد البعض.

اشتهرت بتقديم الجمبري بطريقة مبتكرة، وكذلك وجبات مختلفة الأحجام لجميع الأذواق سواء فِيْ الساندويتش.

أو قطعها كوجبة لجميع الأذواق والإمكانيات المادية مع بعض الإضافات.

ماذا تطلب والجانب المعروف من مطاعم البيك، إذا كنت تحب الجمبري وتعرف الكثير عن سلسلة مطاعم البيك.

ستجد أن هناك عشرات الفروع التي تجذب المواطنين السعوديين والعملاء والمغتربين الآخرين لأكثر من 45 عامًا.

لذلك أصبح أول مطعم للوجبات السريعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بخلطات خاصة وأطعمة ونكهات مختلفة.

هذا لن تجده فِيْ أي مطعم آخر، حيث أنه يقدم جميع الوجبات، لذا فإن جمبري البيك مع الصوص الخاص هُو الخيار الأول.

إذا كنت تميل إلى المأكولات البحرية ومكوناتها كوجبة، يتم قلي 10 إلى 12 قطعة من الروبيان الجامبو من أفضل الأنواع فِيْ توابل البيك.

والذي يتميز بطعمه اللذيذ والرائع وخيارين من الصلصات من بين صلصات البيك التي اشتهرت بها البيك مثل صوص الكوكتيل وصوص الكرامبل والثوم.

هكذا هُو كولسلو.

وبعد تعديل الأسعار بلغت تكلفة وجبة الجمبري الجامبو 37.5 ريالاً سعودياً وتحتوي على 1430 سعرة حرارية.

أكبر وجبة جامبو سعرها 50 ريالاً سعودياً، وتحتوي على 2،104 سعرة حرارية.

وإذا كنت تريد وجبة أقل تكلفة، فإليك الوجبة المقلية الرخيصة المكونة من 10 قطع، وسعرها 28 ريالًا سعوديًا.

إلى جانب الصلصة المتنوعة مع التوابل الخاصة والبطاطس والخبز إما صوص كوكتيل أو شحم الخنزير أو صوص الثوم، وفِيْها 1170 سعرة حرارية فِيْ القائمة.