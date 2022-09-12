أسعار حلاوة المولد 2022 فِيْ مصر.. أبرز العروض وأفضل أماكن الشراء

مع اقتراب مَوعِد الاحتفال بالمولد النبوي، تبرز عادة شراء حلاوة الميلاد فِيْ مصر، كإحدى السمات المميزة للاحتفالات.

يستعد المسلمون لاستقبال المولد النبوي الشريف فِيْ 12 ربيع الأول من العام الهجري، الذي يصادف يوم السبت 8 أكتوبر.

ويحتفل المصريون بهذه المناسبة كل عام من خلال احتفالات متنوعة سواء من خلال التجمعات للترديد الديني أو شراء حلاوة المولد النبوي وتوزيعها على الأصدقاء والعائلة.

ترصد “العرب اليوم نيوز” فِيْ هذا التقرير أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2022 فِيْ مصر.

أسعار حلاوة المولد 2022

تختلف أسعار حلويات المولد فِيْ أسواق مصر حسب المحلات الشهِيْرة، بينما تقام بعض المعارض لبيع حلويات المولد فِيْ المناطق الشعبية.

سعر علبة حلاوة المولد 2022

تختلف أسعار حلويات عيد الميلاد 2022 حسب الحجم أو الكَمْيات المطلوبة، وتراوحت أسعار حلويات الولادة فِيْ متاجر لابوار بين 240 و 900 جنيه.

كانت الأسعار على النحو التالي

علبة حلويات صغيرة 19 قطعة سعرها 240 جنيها.

علبة حلاوة المولد 2022 مكونة من 40 قطعة متوسطة سعرها 455 جنيها.

علبة حلاوة المولد 40 قطعة وسط لكن العلبة من الصاج وسعرها 480 جنيها.

علبة كبيرة من حلاوة المولد مكونة من 55 قطعة جاءت بسعر 620 جنيها.

علبة حلويات جامبو مكونة من 75 قطعة جاء سعرها 900 جنيه.

تقدم بعض المحلات حلويات المولد للكيلو، ويبدأ سعر الكيلو من حلويات المولد من 65 جنيها، والعبوة التي تزن 2 كجم تصل إلَّى 130 جنيها.

أسعار حلاوة الميلاد 2022 فِيْ محلات العبد

تراوحت أسعار حلويات المولد فِيْ محلات العبد ما بين 170 و 975 جنيهاً حسب الكَمْيات والأنواع والتشكيلة التي صنع منها الصندوق.

أسعار الحلويات الخاصة بالقالب كالتالي

علبة حلويات “بايتس” سعرها 170 جنيها.

سعر علبة هدايا “هدايا” 600 جنيه ..

علبة “هدايا نيبتي” من حلويات مولود كان سعرها 825 جنيهاً.

بلغ سعر علبة هدايا فضية لحلاوة المولد 975 جنيهاً.

أسعار حلاوة المولد 2022 فِيْ النجم

بدأت أسعار قوالب الحلوى فِيْ محلات إتوال من 45 جنيهاً ووصلت إلَّى 290 جنيهاً حسب الصندوق والكَمْية، وجاءت على النحو التالي

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 10 قطع 45 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 18 قطعة 90 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد النبوي لوكس 27 قطعة 155 جنيها

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 36 قطعة 230 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد لوكس 48 قطعة 290 ج.

ثمن حلاوة الولادة فِيْ تسيباس