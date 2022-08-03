أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة 2022 ، قد أثار الهام الكثير من الافراد ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على أسعار دخول ملاهي الشلال 2022 في مدينة جدة ، و تعتبر ملاهي الشلال بجدة من أجمل المنتزهات الترفيهية داخل المملكة لذلك يزورها الكثيرون للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والألعاب الكهربائية الموجودة فيها والتي تناسب الكبار والصغار، تابعوا معنا .

مدينة ملاهي الشلال بجدة

مدينة الشلال الترفيهية في جدة من أجمل مدن المملكة الترفيهية. حيث توجد أعداد كبيرة من الألعاب الترفيهية للكبار والصغار، كما تحتوي المدينة على مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمة مميزة على أعلى مستوى للزائر، وقد تم إنشاء هذه المدينة على مساحة 60 ألف متر مربع، لذلك تعتبر هذه المدينة من أكبر مدن الملاهي في المملكة العربية السعودية. أتاحت تلك المساحة الفرصة لوضع مجموعة مميزة من الألعاب سواء ألعاب مائية أو حلبة تزلج أو ألعاب رعب أو غيرها من الألعاب الخاصة التي تناسب جميع الأعمار.

أسعار دخول مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

تتراوح أسعار دخول مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022 بين 35 ريالاً سعودياً و 75 ريالاً سعودياً حسب الأنشطة التي تود القيام بها داخل المدينة، وهنا جميع أسعار الدخول إلى تلك المدينة

سعر تذكرة الدخول اليومية 35 ريال سعودي.

سعر تذكرة دخول صالة التزلج 24.15 ريال سعودي، ويمكن للزائر اللعب داخل الصالة لمدة 30 دقيقة.

سعر تذكرة الحصول على السوار والتي تشمل جميع الألعاب 75 ريال سعودي.

سعر تذكرة دخول السينما خماسية الأبعاد 25 ريال سعودي.

سعر ركوب القارب لمدة 15 دقيقة داخل المدينة 35 ريال سعودي.

أنشطة ترفيهية داخل مدينة ملاهي الشلال بجدة

عندما تزور منتزه الشلال الترفيهي في جدة ؛ ستتمكن من الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية بالداخل، وإليك أهم الأنشطة الترفيهية التي يمكنك الاستمتاع بها مع أفراد عائلتك أثناء تواجدك في المدينة

ألعاب أطفال

توجد مجموعة كبيرة من ألعاب الأطفال داخل مدينة ملاهي الشلال، وأهمها لعبة جولة باريس، ولعبة الغواصة المجنونة، ولعبة مصعد السيارة، وغيرها.

العاب عائلية

الألعاب العائلية من الألعاب التي يفضلها الكبار والصغار، حيث يشارك فيها جميع أفراد الأسرة معًا. لذلك، تقدم حديقة الشلال الترفيهية مجموعة متنوعة من أفضل الألعاب العائلية ؛ بما في ذلك لعبة القراصنة ولعبة برج السامبا ولعبة أمازون.

ألعاب التشويق والتشويق

هناك مجموعة مميزة من العاب الاثارة والتشويق داخل تلك المدينة ومن اشهر هذه الالعاب لعبة رولر كوستر ولعبة نوبل ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الالعاب ليست مناسبة لضعاف القلوب. .

تناسب التزلج

حلبة التزلج من الاماكن التي يفضلها الكبار والصغار لذلك نجد ان زوار المدينة حريصون دائما على دخول حديقة التزلج للاستمتاع بلعبة التزلج بحضور عدد من المدربين المتخصصين حفاظا على سلامة الزوار .

مطاعم وكافيهات

يوجد داخل مدينة الشلال الترفيهية في جدة عدد من أفضل المطاعم والمقاهي التي تحرص على تقديم أفضل جودة للزائر. تقدم هذه المطاعم مجموعة متنوعة من المأكولات الشرقية والغربية، ومن أهم هذه المطاعم “مطعم الطازج، ومطعم هاينان، ومطعم الضيعة”، كما يوجد داخل تلك المدينة صالة مخصصة للعب البلياردو، وهناك أيضًا صالة بولينغ، وقد تم تجهيزها على أعلى مستوى من أجل الترفيه عن الزائر ؛ توجد مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة التي تتيح للزائر الاستمتاع بالمشي بين مجموعة الأشجار والزهور على شاطئ البحر.

مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

يمكنك زيارة منتزه الشلال الترفيهي في جدة 2022 في ساعات العمل المحددة للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية في الداخل، وهنا ساعات العمل بالمدينة

تفتح المدينة الساعة 1700 مساءً وتغلق الساعة 100 صباحًا.

يمكن الاستمتاع بزيارة المدينة في يوم المرأة، وهو كل يوم أربعاء من الساعة 1700 مساءً حتى 100 صباحًا.

تعليمات الدخول إلى مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

حرصاً من إدارة مدينة الشلال الترفيهية بجدة 2022 على سلامة زوارها. تم وضع مجموعة من التعليمات التي يجب على الزوار الالتزام بها حتى يتمكنوا من الاستمتاع بجولتهم داخل المدينة، وإليكم أهم تلك التعليمات

مراعاة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك.

ممنوع التدخين خلال الزيارة.

يجب تجنب الملابس القصيرة.

من الضروري التفكير في ارتداء السوار أثناء التواجد في المدينة.

الأطعمة والمشروبات غير مسموح بها.

يجب صيانة جميع المرافق داخل مدينة ملاهي الشلال.

يرجى الالتزام بعدم اصطحاب الحيوانات الأليفة.

إجراءات وقائية من فيروس كورونا داخل ملاهي الشلال بجدة

هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب الالتزام بها أثناء زيارة مدينة ملاهي الشلال بجدة حفاظاً على سلامتك وسلامة الزوار في ظل انتشار فيروس كورونا، ومن أهمها ما يلي

التحقق إلزامي لثقتنا.

قم بقياس درجة حرارة الزائر قبل دخوله المدينة.

ترك مسافة آمنة بين الأفراد داخل المدينة لا تقل عن مترين.

التزم بارتداء كمامة طوال الزيارة.

استخدم طريقة الدفع الإلكتروني.

تأكد من غسل يديك لمدة 30 ثانية على الأقل.

تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم أثناء الزيارة.

استخدم المناديل الورقية وقم بتغطية منطقة الفم عند العطس أو السعال.

كيفية حجز مكان داخل مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

داخل مدينة الشلال الترفيهية في جدة، توجد أماكن لعقد الاجتماعات، وكذلك لعقد حفلات أعياد الميلاد، ومناسبات أخرى، لذلك إذا كنت ترغب في حجز مكان داخل مدينة ملاهي الشلال في جدة ؛ عليك اتباع مجموعة الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي لمدينة الشلال الترفيهية بجدة.

انقر حول الشلال.

اضغط على حجز مكانك معنا.

سجل جميع البيانات المطلوبة في النموذج.

انقر فوق ‘إرسال.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات ؛ سيتصل بك أحد موظفي المدينة على رقم الهاتف المحمول المسجل لإتمام عملية حجز المكان داخل المدينة.

مدينة ملاهي الشلال بجدة

تقع حديقة الشلال الترفيهية على طريق الكورنيش، الشاطئ، جدة 23413، المملكة العربية السعودية. يمكنك تحديد موقع مدينة ملاهي الشلال في جدة باتباع مجموعة الخطوات التالية

دخول خرائط جوجل ““.

كتابة موقع لمدينة ملاهي الشلال بجدة.

النقر على كلمة البحث لتظهر لك موقع مدينة الملاهي على الخريطة.

طرق التواصل مع مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

يمكنك الاتصال بمنتزه الشلال الترفيهي في جدة للاستعلام عن أي معلومات حول المدينة. فيما يلي أهم طرق التواصل معهم

دخول الموقع الرسمي لمدينة ملاهي الشلال بجدة.

اتصل بأرقام خدمة العملاء +966 12606 3993.

آخر عروض مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022

تقدم مدينة ملاهي الشلال بجدة مجموعة من العروض الخاصة من وقت لآخر للأفراد، كما أنها تقدم عروض خاصة للرحلات المدرسية، وإليكم آخر عروض مدينة ملاهي الشلال بجدة للمدارس

العرض الأول الاستمتاع بدخول المدينة ولعب جميع الألعاب الإلكترونية ودخول حلبة التزلج والحصول على وجبة للأطفال بسعر 45 ريال سعودي.

العرض الثاني استمتع بدخول المدينة، ولعب جميع الألعاب الإلكترونية، ودخول حلبة التزلج والقبة السماوية، والحصول على وجبة للأطفال بسعر 60 ريال سعودي، وبولينج ونوبيلا بتكلفة إضافية 5 ريالات. لكل لعبة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة 2022 ، و آخر عروض مدينة ملاهي الشلال بجدة 2022 ، و كيفية حجز مكان داخل مدينة ملاهي الشلال