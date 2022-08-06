أسعار ساعات rolex في الكويت 2022 ، هنالك العديد من الأفراد ممن يحبون ويهتمون بالساعات المعاصر والحديثة كما أيضاً هنالك الماركات العالمية التي يتم من قبلها صناعة تلك الساعات ، ومن ضمن تلك الساعات ساعات رولكس ، وتعد رولكس من أشهر الشركات في صناعة الساعات عالية الجودة وبسعر مرتفع، وقد ارتبطت ساعات رولكس بالأثرياء والطبقات العليا ، تابعوا معنا .

ساعات رولكس ويكيبيديا

ساعات رولكس هي علامة تجارية سويسرية المنشأ متخصصة في تصنيع ساعات اليد والإكسسوارات. تأسست الشركة في عام 1905 من قبل الألمان هانز ويلسدورف وألفريد ديفيز. اشتُق اسم الشركة من الاسم الفرنسي “ساعات exquise” التي تعني ساعات مختارة بعناية، وترتبط ساعات رولكس بالثروة.

اسعار ساعات رولكس في الكويت 2022

تتمثل اسعار ساعات رولكس في الكويت لعام 2022 في الجدول التالي

اسم الساعة بالعربية الاسم الانجليزي السعر بالدينار الكويتي رولكس داي ديت بلاتينيوم 2DAY-DATE PLATINUM2 228206. السعر 24500 دينار كويتي رولكس كرونوغراف دايتونا بلاتينيوم كوزموجراف دايتونا بلاتينيوم السعر 19000 دينار كويتي رولكس صبمارينر ميناء أسود 114060R بسعر 3000 دينار كويتي رولكس جي إم تي ماستر 2GMT MASTER2 بيرو 11671 السعر 14600 دينار كويتي روليكس يخت ماستر يخت ماستر 116655 بسعر 7900 دينار كويتي رولكس يخت ماستر 2 يخت ماستر 2 116680 السعر 5000 دينار كويتي رولكس سي دويلَر بحر دويلر 116600 بسعر 3950 دينار كويتي تاريخ رولكس طاقم الغواصة ميناء أخضر 116610LV بسعر 3000 دينار كويتي روليكس ديت جست التاريخ فقط 116203 السعر 3250 دينار كويتي تاريخ رولكس طاقم الغواصة تاريخ الغواصة 116610LV السعر 3250 دينار كويتي رولكس جي إم تي ماستر. بتوقيت جرينتش MASTER BLNR 116710 بسعر 3400 دينار كويتي رولكس الأبدي 2 التاريخ فقط 116334-0006 السعر 3200 دينار كويتي رولكس ميلجوس 116400 بسعر 2245 دينار كويتي رولكس سكاي دويلَر سكاي دويلر السعر 19000 دينار كويتي رولكس اير كينج الطيران 116900 السعر 1900 دينار كويتي روليكس ديت جست التاريخ فقط 116200-0060 السعر 1750 دينار كويتي

اسعار ساعات رولكس الرجالية بالكويت

تتمثل أبرز ساعات رولكس الرجالية بأسعارها في النقاط التالية

ساعة رولكس أويستر الذهبية ٩٠٠٠ دينار كويتي.

رولكس ديب سي 3000 دينار كويتي.

رولكس صبمارينر 3200 دينار كويتي.

ساعة رولكس ديت جست ٣٠٠٠ دينار كويتي.

اسعار ساعات رولكس النسائية في الكويت

أهم ساعات رولكس النسائية في الكويت بالاسعار متمثلة في الجدول التالي

ساعة رولكس دايتونا يتراوح سعرها بين 6700 – 7500 دينار كويتي.

رولكس جي إم تي يتراوح سعرها بين 4200 – 5500 دينار كويتي.

أسعار ساعات رولكس الأصلية في الكويت

أبرز ساعات رولكس الأصلية في الكويت والأسعار كالتالي

رولكس صب مارينر التاريخ 9585 دولار.

ساعة رولكس الأصلية سي دويلَر ١٢٧٤٤ دولارًا.

ساعة Yacht-Master الأصلية 25650 دولارًا.

ساعة Rolex Air-King الأصلية 6210 دولارًا.

أيضًا، ساعة رولكس ميلجوس 7290 دولارًا.

أشهر أنواع ساعات رولكس في الكويت

ساعات رولكس الأكثر طلبًا في الكويت هي الأنواع التالية

تتميز ساعات رولكس جي إم تي بتصميم دقيق، ويتميز هذا التصميم بالعديد من الألوان مثل الأحمر والأزرق.

ساعات رولكس دايتونا باللون الأبيض، والعلبة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الموقع الرسمي لساعات رولكس في الكويت

يمكن لجميع العملاء في دولة الكويت التعامل مع رولكس من خلال الوكيل الرسمي، مع عرض جميع أنواع الساعات المتاحة، ومعرفة أسعار تلك الساعات من خلال زيارة الموقع الرسمي لوكيل الشركة في دولة الكويت.

تجار ساعات رولكس في الخليج

تجار ساعات رولكس في الخليج على النحو التالي

التواصل مع ساعات رولكس

أطلقت رولكس عددًا من الحسابات الرسمية من أجل التواصل مع الشركة، مع عرض جميع المنتجات قبل الشراء. تتمثل هذه الحسابات في النقاط التالية

وفي الختام نكون قد تعرفنا على أسعار ساعات rolex في الكويت 2022 والتي تعد من الشركات الأكثر شهرة في إنتاج تلك الساعات والتي عرف من يمتلكها بالثراء ، و أشهر أنواع ساعات رولكس في الكويت ، و اسعار ساعات رولكس النسائية في الكويت .